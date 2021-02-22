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華青陳智博遭警槍殺 民代、社區集會要求正義

記者顏嘉瑩／紐約報導
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

賓州華裔青年陳智博(Christian Hall)因精神失控，在去年底遭警開七槍擊斃，在家屬要求獨立調查涉案警員至今，仍未獲得相關單位回應；21日，其家人、律師、維權人士及民選官員在曼哈頓下城富利廣場集會，菲律賓裔母親霍爾菲(Fe Hall)質問：「如果他不是華裔，這些事是否就不會發生？」

(影音來源：記者顏嘉瑩)

霍爾菲在集會上頻頻拭淚，表示事件發生後她經常思考，如果自己的兒子不是華裔，他的生命是否就更重要、結局是否會不同；她說，亞裔是少數族裔中的少數，被認為比較安靜、不會抵抗，就像是隱形一樣，被忽視、忽略。

霍爾菲說：「陳智博的生命也很可貴，在他被槍殺那天，我跟丈夫孤獨地回到家，知道兒子不會再回來」；她表示，她要求警察設身處地思考，如果這件事情發生在他們身上，他們是否也會視若無睹，「但他們只是沉默，沒有給我答案。」

陳智博的父親蓋瑞斯(Gareth Hall)則說，在事情發生當晚，親友詢問他陳智博被射殺的事情是否屬實，「因為他們看到他的社群媒體顯示為『上線』，州警為了要證明他們說法沒錯，拿了陳智博的手機、登入他的社群媒體一一查看。」

蓋瑞斯表示，他要求州警出示搜索令，至今已經兩個多月，仍然無下文，而涉案警員也已回到工作崗位，「我們無法接受這樣的說法，我們的要求很簡單，將案子交給賓州檢察長辦公室調查，期間涉案州警停薪。」

州參議員劉醇逸說，當去年非洲裔社區為「黑人的命也是命」站出來發聲時，雖然獲得部分亞裔民眾支持，但也有部分民眾說「警察的命也重要」，支持警察，卻不了解該運動的重點為何；劉醇逸表示，當警察做錯事情，就應該負責，同時整個執法系統也應該要做改變，做出改革。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)等民代也出席支持，表示像陳智博這些正在經歷心理疾病的人，需要的不是警察，而是專家的協助，不應該被用對待犯罪的方式來處理；威廉姆斯也說，他正在推動立法，希望成立一個電話熱線專門處理心理健康問題，而不是讓民眾直接打911。

陳智博受抑鬱情緒折磨，去年12月30日精神失控；根據賓州州警稱，他持槍站在門羅郡(Monroe)漢彌爾鎮(Hamilton Township)附近的I-80高速公路陸橋上，舉止異常，警方要求他將武器放下，但後來他又伸手去拿槍，州警稱他「在某一時刻顯得不配合(uncooperative)，並用槍指向警察」，因此開槍將他擊斃。

但該案代表律師克魯普(Ben Crump)根據目擊者拍下現場畫面，認為陳智博已舉起雙手投降，卻仍被警方開槍擊斃；目前家屬在網路連署要求獨立調查涉案警員，已有14多萬人連署，網址為https://act.bencrump.com/a/christian-hall。

與會者表示，陳智博已舉起雙手投降，仍被州警擊斃。(記者顏嘉瑩/攝影)
與會者表示，陳智博已舉起雙手投降，仍被州警擊斃。(記者顏嘉瑩/攝影)
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩...
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)
與會者表示，陳智博已舉起雙手投降，仍被州警擊斃。(記者顏嘉瑩/攝影)
與會者表示，陳智博已舉起雙手投降，仍被州警擊斃。(記者顏嘉瑩/攝影)

陳智博 警察 社群媒體

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