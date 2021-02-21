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「甜甜圈公主」杜美麗故事行銷 傳統店面轉型成功

記者牟蘭／紐約報導
杜美麗(右)日前對話黃敏儀(左)，分享她如何通過建立品牌與推廣社群媒體等，幫助父母的傳統甜甜圈店轉型。(視頻截圖)
杜美麗(右)日前對話黃敏儀(左)，分享她如何通過建立品牌與推廣社群媒體等，幫助父母的傳統甜甜圈店轉型。(視頻截圖)

在加州享有「甜甜圈公主」之稱的柬埔寨華裔移民之女杜美麗(Mayly Tao)，日前在線上對話第20選區的市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)，分享她如何通過建立品牌與推廣社群媒體等，幫助父母經營的傳統甜甜圈店成功轉型，以提供紐約小商家借鏡。

杜美麗的舅舅倪文德(Ted Ngoy)因一部紀錄片「甜甜圈王」(The Donut King)而被民眾熟知，該紀錄片講述倪文德從身無分文的柬埔寨難民，到成為美國「甜甜圈王」， 後來又淪落成遊民、被家人與同鄉離棄的故事。

杜美麗在19日的線上會議中表示，她的父母與舅舅一樣，因紅色高棉大屠殺逃到美國，在舅舅的支持下經營甜甜圈店。

作為第二代移民，杜美麗從父母手中接棒甜甜圈店的生意，目前在加州聖塔蒙尼卡(Santa Monica)經營「DK的甜甜圈與麵包店」(DK's Donuts & Bakery)與「洛杉磯甜甜圈公主」(Donut Princess LA)甜品店。

對於如何幫助小商家吸引年輕一代顧客，杜美麗表示，打造品牌以及善用社群媒體推廣至關重要；她舉例說，設計與眾不同的包裝盒以及獨特的名片等，都能作為另一種廣告，讓顧客一眼記住自家店的特色。

杜美麗說，作為移民經營的企業，打造自家品牌可從在社群媒體分享家族故事著手，讓顧客從故事中找到共感，從而擴大客源，「讓顧客感覺，上你的店光顧，就像是購買他們認識親友經營商店的物品一樣」。

黃敏儀表示，她與杜美麗經歷相似，祖輩都來自中國廣東省潮州市，後移居到柬埔寨生活，因紅色高棉大屠殺搬移到其他地區生活，最後定居美國；她說，亞裔新移民來美生活要面臨諸多挑戰，她因自身的成長經歷，深知投身公共服務事業的重要性，因此今年選擇競選公職。

社群媒體 移民 美國

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