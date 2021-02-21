我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

參院領袖舒默線上慶春節 譴責仇恨亞裔犯罪

記者牟蘭／紐約報導
美東河南同鄉會20日線上慶春節，參院領袖舒默驚喜現身，譴責針對日益增加的針對亞裔仇恨犯罪。(視頻截圖)
美東河南同鄉會20日線上慶春節，參院領袖舒默驚喜現身，譴責針對日益增加的針對亞裔仇恨犯罪。(視頻截圖)

美東河南同鄉會20日舉辦線上慶春節活動，邀請參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員孟昭文與州金融服務監管廳(DFS)副總監孫雯等在會上送上祝福，他們祝福華裔民眾新春快樂，期盼民眾早日注射疫苗，並譴責日益增加針對亞裔仇恨犯罪，呼籲社區聯手遏止罪案發生。

舒默於20日現身美東河南同鄉會線上慶祝春節活動，用中文祝福華裔民眾「身體健康、恭喜發財」；他在會上稱讚華裔對美國的貢獻，期盼新移民法案早日通過，歡迎更多華裔移民美國，「更多華人在紐約，這裡才會變得更好」。

疫情重創全國經濟，舒默表示，除了為商家爭取更多的「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)經費外，他還致力推動「餐館法案」(Restaurants Act)通過，解決小商家因疫情面臨的財政困境。

疫情期間，舒默說，亞裔社區不僅要忍受新冠病毒的肆虐，還要擔憂針對亞裔的歧視與仇恨犯罪發生；他承諾，將聯合同儕嚴打仇恨犯罪，並呼籲社區聯手遏止這類破壞社區和諧事件發生。

孟昭文表示，因新冠疫情，華裔民眾已連續兩年不能全家團圓慶祝春節，她希望民眾早日施打疫苗，疫情盡早消失；對於針對亞裔的仇恨犯罪，她表示，總統拜登已簽署行政令，打擊針對亞太裔的歧視，預防針對亞太裔的仇恨犯罪等。

疫情爆發後，孟昭文表示，前總統川普及一些民選官員濫用「中國病毒」(Chinese virus)等詞語，加劇針對亞裔仇恨犯罪的發生；她呼籲警察與社區合作，鼓勵更多受害人發聲，嚴懲這些不法分子。

美東河南同鄉會會長張富印表示，雖然疫情重創民眾的生活，但許多河南鄉親仍在疫情高峰期伸出援手，為前線的醫護人員捐贈防疫物資，以另一種方式抗疫；他說，今年因疫情改為雲端慶祝春節，希望藉此讓鄉親在美國也感受節慶氣氛。

疫情 仇恨犯罪 亞裔

上一則

6旬翁遇暴力搶劫 R線地鐵安全亮紅燈

下一則

大雪後8大道垃圾桶遭住戶亂倒 街道衛生惡化

延伸閱讀

皇后區檢察官線上慶新春 舒默：華人讓紐約市更美好

皇后區檢察官線上慶新春 舒默：華人讓紐約市更美好
皇后區檢察官慶新春 參院領袖舒默：華裔讓紐約市更美好

皇后區檢察官慶新春 參院領袖舒默：華裔讓紐約市更美好
國會眾議員孟昭文 背書黃敏儀競選法拉盛市議員

國會眾議員孟昭文 背書黃敏儀競選法拉盛市議員
波洛西轟：共和黨參議員是懦夫 舒默批：川普無罪是侮辱美國烈士

波洛西轟：共和黨參議員是懦夫 舒默批：川普無罪是侮辱美國烈士
波洛西：紓困案月底前若過不了 1100萬人恐失溫飽

波洛西：紓困案月底前若過不了 1100萬人恐失溫飽
彈劾川普 ABC民調：56%美國人支持定罪

彈劾川普 ABC民調：56%美國人支持定罪

熱門新聞

又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)

「為什麼中國人吃狗肉？」華女紐約街頭被辱

2021-02-13 12:25
紐約州長葛謨陷隱瞞養老院疫情的醜聞之中。(美聯社)

前紐約副州長：葛謨養老院醜聞只是他腐敗的冰山一角

2021-02-18 13:37
MIT中國博士生潘勤軒。(取自臉書)

潘勤軒涉耶魯華生命案 位置鎖定 「不久就會歸案」

2021-02-16 02:26
梁彼得案是華人社區大團結下所獲得的第一場勝利。美聯社檔案照

世界OnAir／拒當沉默羔羊！種族爭議激起的華人參政潮

2021-02-16 17:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪