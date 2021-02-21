參院領袖舒默線上慶春節 譴責仇恨亞裔犯罪

美東河南同鄉會20日線上慶春節，參院領袖舒默驚喜現身，譴責針對日益增加的針對亞裔仇恨犯罪。(視頻截圖)

美東河南同鄉會20日舉辦線上慶春節活動，邀請參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員孟昭文與州金融服務監管廳(DFS)副總監孫雯等在會上送上祝福，他們祝福華裔民眾新春快樂，期盼民眾早日注射疫苗，並譴責日益增加針對亞裔 的仇恨犯罪 ，呼籲社區聯手遏止罪案發生。

舒默於20日現身美東河南同鄉會線上慶祝春節活動，用中文祝福華裔民眾「身體健康、恭喜發財」；他在會上稱讚華裔對美國的貢獻，期盼新移民法案早日通過，歡迎更多華裔移民美國，「更多華人在紐約，這裡才會變得更好」。

疫情 重創全國經濟，舒默表示，除了為商家爭取更多的「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)經費外，他還致力推動「餐館法案」(Restaurants Act)通過，解決小商家因疫情面臨的財政困境。

疫情期間，舒默說，亞裔社區不僅要忍受新冠病毒的肆虐，還要擔憂針對亞裔的歧視與仇恨犯罪發生；他承諾，將聯合同儕嚴打仇恨犯罪，並呼籲社區聯手遏止這類破壞社區和諧事件發生。

孟昭文表示，因新冠疫情，華裔民眾已連續兩年不能全家團圓慶祝春節，她希望民眾早日施打疫苗，疫情盡早消失；對於針對亞裔的仇恨犯罪，她表示，總統拜登已簽署行政令，打擊針對亞太裔的歧視，預防針對亞太裔的仇恨犯罪等。

疫情爆發後，孟昭文表示，前總統川普及一些民選官員濫用「中國病毒」(Chinese virus)等詞語，加劇針對亞裔仇恨犯罪的發生；她呼籲警察與社區合作，鼓勵更多受害人發聲，嚴懲這些不法分子。

美東河南同鄉會會長張富印表示，雖然疫情重創民眾的生活，但許多河南鄉親仍在疫情高峰期伸出援手，為前線的醫護人員捐贈防疫物資，以另一種方式抗疫；他說，今年因疫情改為雲端慶祝春節，希望藉此讓鄉親在美國也感受節慶氣氛。