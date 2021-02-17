市議會擬剝奪市警總局長對違紀警員處罰權 紐約市長拒絕

市警改革進行中，希爾表示市警不回避。(記者張晨/攝影)

市長白思豪 (Bill de Blasio)不久前在市情咨文中，將對市警的改革放在了重要位置；市議會在16日的公聽會提出剝奪市警總局局長對違規違紀警員的處罰權，但這一提議立即被市長拒絕。

市長代表表示，市警總局乃至市府在執行紀律方面有行之有效的措施，民眾也有投訴渠道，即公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board，CCRB)，因此局長應該有最終的懲處決定權。

不過市議會公共安全委員會主席亞當斯(Adrienne Adams)16日表示，市長的不合作將迫使市議會採取其他措施對警方紀律懲處進行約束。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)此前在接受媒體採訪時表示，市警「絕不會回避改革。」他表示，如今市警工作的重點在著眼當下以及解決正在發生的問題，當談到市議會關於市警改革的提案中包括讓總局長需得到市議會的確認，希爾認為這是下一任市長要考慮的問題；然而，他也表示，自己首當其衝的想法是，如果社區居民擔心犯罪率、生活質量和學校問題，「這會是紐約市 處理問題的優先事項嗎？」

州檢察長詹樂霞(Letitia James)1月時針對市警此前數月期間，在「黑人命也是命」示威期間過度使用武力行為提起訴訟，希爾表示，尊重詹樂霞，但對於一些觀念「不敢苟同。」

在市長新年市情咨文中，宣布為重建警民間信任，將讓各分局的警民會參與審核分局長人選；還將設立「丁勤時計畫」(Dinkins Plan)，將打擊警察 腐敗委員會和市警督察長辦公室納入公民投訴委員會(CCRB)，加強對警察行為和操守的監管。

希爾對此表示，「市警絕不會回避改革」，且「100%同意」由社區參與各分局局長人員的決策；但他表示，雖然這一舉措將立即生效，但還需要一段時間才會廣泛實施，因為分局長職位的空缺並不會經常出現。