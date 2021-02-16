紐約客談／疫情下受重創 華社不是無病呻吟

數據證明，去年初紐約市出現新冠肺炎確診案例之前，曼哈頓華埠、皇后區法拉盛等華人社區，就已經出現經濟下滑。(記者顏嘉瑩/攝影)

去年紐約市 出現新冠確診案例之前，全市的華人 聚居社區就已出現經濟下滑，疫情 至今快一年，華社的復甦也差強人意；如今有大數據分析報告佐證，事實比我們感知到的更糟。

萬事達卡公司的消費記錄數據顯示，在2月底至3月初，全市消費支出出現65%的下滑，在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛等華人社區，就出現82%的銳減；而缺乏信用卡等電子消費方式，也讓華社經濟復甦速度緩慢，也難以申請政府補助；雖然華社中使用信用卡的情況本來就少，但該數據仍具代表性，能說明社區在疫情間遇到的挑戰。

從聯邦到紐約市，政府似乎已提出眾多紓困方案，但華社小商家仍覺得杯水車薪甚至絲毫幫不到，問題出在哪裡？

首先，第二輪的「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)正在開放申請，華社組織開辦講座呼籲商家踴躍申請，但與會者往往都提到，華人因為語言隔閡、資源不均，不知道如何申請的商家不占少數；資訊匱乏下，最後分得蛋糕的，反而疫情中受衝擊最嚴重的華社占比最小。

再者，政府資訊未整合，也讓小商家無所適從；就拿入冬後的戶外用餐為例，用餐區域的尺寸、暖氣的種類、如何接電、下雪天的林林總總多項規定，不少華社小商家需要向多個部門詢問，才終於能獲得一個簡單答案；而趁著疫情期間法令、規則繁多，而到小商家突襲檢查、開罰的各級部門，也讓華社商家叫苦不迭。

如今分析報告出爐，華社受到的衝擊遠大於其他社區，證明社區的哭求並非無病呻吟；請問政府官員，你們看到了嗎？

（紐約客談，每周二至周六見刊）