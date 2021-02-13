葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

紐約州長葛謨掩蓋養老院疫情數據，州議會考慮撤銷其緊急行政令權。(路透)

紐約州 府去年未及時公布養老院 新冠死亡實際數字的醜聞持續發酵，州議會共和黨籍議員要求調查州長葛謨 (Andrew Cuomo)和相關官員，甚至有人提出彈劾葛謨；原本與州長同一陣線的民主黨籍議員，也紛紛指責葛謨掩蓋真相，州議會正在商討撤銷其發布緊急行政令的權力。

葛謨的幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)11日被爆出私下向民主黨議員道歉，稱因擔心川普前總統指派的聯邦檢察官對州府進行調查，而沒有公開真實數字。

葛謨去年3月發布行政令，為了給醫院騰出病床而要求療養院接收醫院康復中的新冠患者，超過9000人，但此政策疑似間接導致療養院新冠死亡率飆高，兩個月後葛謨才在反對聲浪中撤銷該行政令。

去年8月，聯邦司法部介入，對紐約、新州、賓州、密西根四州在疫情間對療養院頒布的行政令進行調查，之後紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)經過數月調查後，於上月發布報告，顯示州衛生廳公開養老院死於新冠的數據低估了50%。

據州衛生廳最新數據，疫情爆發至今，紐約州療養院近1萬3000人死於新冠，但此前州府公布數字僅8711人。

報告發布後，州議會和各界皆撻伐，要求葛謨承擔責任，但葛謨從未對此道歉。

11日爆出德羅莎私下向民主黨籍議員道歉，她說因為去年8月正值川普試圖將養老院危機變成政治競賽，當時他們不希望提交的數據被司法部用來對付州府，因此希望民主黨籍議員可以理解他們的難處。

但德羅莎的道歉並未得到任何議員的諒解，除了共和黨籍議員強烈抨擊葛謨外，多名民主黨籍議員也要求葛謨向公眾和死者家屬道歉，其中包括州眾議會年長者委員會主席金兌錫(Ron Kim)、紐約市長白思豪(Bill de Blasio)和州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)等。

12日，包括劉醇逸在內的14名民主黨籍州參議員加入共和黨人的討論，希望盡快撤銷葛謨疫情期間下達緊急行政令的權力，該權力原訂於4月30日到期。

去年3月州議會授予葛謨在疫情期間發布緊急行政令權限，至今他共頒布94個行政令，包括關閉和重啟經濟、要求配戴口罩、擴大醫院病床數量等。

葛謨12日未與任何媒體通話，僅以全美州長協會主席身分，與拜登總統和賀錦麗副總統見面，並未對養老院問題置評。

網上要求彈劾葛謨的呼聲也越來越高，皇后區共和黨籍市議員霍頓(Robert Holden)致信國際艾美獎(International Emmy Award)主辦方，要求取消此前表揚葛謨抗疫貢獻的獎項；曾多次砲轟葛謨是養老院死亡老人真兇的前福斯新聞主播Megyn Kelly，12日再次發文表示，葛謨此前在記者會上和主播弟弟演戲，卻從沒有提到過養老院中死去的老人，「實在可恥」。