紐約客談／紐約市堂食重開 挑戰接踵來

紐約市餐廳12日恢復堂食，就算當日各大華人 酒樓和中餐館不見高朋滿座，但大多業者已經因重開感到興奮，畢竟比什麼都牽制來得強；華人酒樓、規模較大的中餐館比起社區餐館，更需要室內堂食的開放，但接下來是否能一路順遂？追根究柢，還是得看新冠疫情 的發展趨勢。

這場疫情凸顯了達爾文主義，眾多華人經營餐館或酒樓優勝劣汰，對於業者而言，最難的不是重開後生意慘淡，而是政府可能又因為陽性率上升而關閉堂食；堂食重開首日業績不佳，也可能是華人小心防疫 ，相信隨著疫苗接種普及、顧客看見餐館防疫的用心，遲早都會放心。

然而，如果堂食服務再次喊停的話，很多餐館恐怕撐不過危機，令餐飲業者不平的是，社區陽性率上升時，州府就拿餐飲業開刀；餐飲業者指出，民眾不能到餐館用餐，大眾轉而在家聚餐，家中用餐防疫意識，遠不及餐館做得好也不受政府檢查，其實感染風險更高。

不僅如此，政府官員對戶外用餐項目的挑剔有如雞蛋挑骨頭，各部門不同的要求和說詞，讓餐飲業者動輒得咎；「我們一切按照政府的規定做事配合，可是他們一天一個樣」，就有業者為了符合一個部門的要求，「違反」另一個部門的規定，因此被迫關閉戶外用餐三周。

市府一次還直接派七人前來視察，帶著槍、警徽、手銬站在門口，這樣帶著武器出現，豈不是要嚇跑食客？州府的執法程序若不改進，將成為毀害社區生意的共犯。

「我們是商人，不是犯人！」餐飲業者的心聲，當局和執法人員可聽進去了？紐約要抗擊疫情也要振興經濟，希望這次堂食重開，市府能有更多配套作為，幫助業者度過難關。