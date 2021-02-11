皇后區、布碌崙將設大規模接種點

葛謨表示，州府將與聯邦政府合作在皇后區和布魯克林開設兩座大規模新冠疫苗接種點。（州長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)10日表示，州府將與聯邦政府 合作，在皇后區和布碌崙(布魯克林)開設兩座大規模新冠疫苗 接種點，以緩解非洲裔、西語裔社區醫療資源及疫苗資源稀缺的問題；葛謨表示，兩座接種點預計每天接種3000劑，疫苗由聯邦政府提供，僅為所在區的民眾接種。

葛謨表示，新冠疫情暴露出美國公共衛生體系的失敗，更暴露出結構性的種族主義；數據顯示，新冠導致死亡的非洲裔人數為白人的兩倍，西語裔為白人的1.5倍；同時，67%的非洲裔社區缺少醫生。

他說，川普此前計畫利用傳統連鎖藥房分發疫苗，他第一時間就指出此舉將導致有色人種社區缺少疫苗；為增加非洲裔和西語裔社區的疫苗供應，州府將和聯邦急難管理局(FEMA)在皇后區和布碌崙設立大規模接種點，皇后區接種點位於牙買加(Jamaica)的約克學院(York College)，布魯克林的接種點位於艾福斯學院(Medgar Evers College)。

兩個接種點將於2月24日開放，僅為所在區的民眾接種，每天預計接種3000劑，將成為全州規模最大的接種點；兩個接種點的疫苗均為聯邦政府單獨提供，聯邦政府也將派人手參與運營；此外，州府也在和聯邦疾病管制暨預防中心(CDC)研究紐約市外其他需要設立大規模接種中心的社區，未來預計將在上州設立數個大規模接種點，每日接種量1000劑。

視訊出席記者會的白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，拜登政府上台後致力增加疫苗供應，上任三周以來增加各州28%疫苗供應量，並促進疫苗公平發放，為疫情最嚴重的社區增加接種機會。

拜登政府此前已經同意從未來三周供給各州的疫苗量再增加5%，意味著紐約州 府每周將得到超過33萬劑疫苗，此外聯邦政府將直接向醫院和藥店供應疫苗；目前，紐約州已施打疫苗超過260萬劑，第一針疫苗的利用率為93%。