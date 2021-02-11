皇后區、布碌崙將設大規模接種點
州長葛謨(Andrew Cuomo)10日表示，州府將與聯邦政府合作，在皇后區和布碌崙(布魯克林)開設兩座大規模新冠疫苗接種點，以緩解非洲裔、西語裔社區醫療資源及疫苗資源稀缺的問題；葛謨表示，兩座接種點預計每天接種3000劑，疫苗由聯邦政府提供，僅為所在區的民眾接種。
葛謨表示，新冠疫情暴露出美國公共衛生體系的失敗，更暴露出結構性的種族主義；數據顯示，新冠導致死亡的非洲裔人數為白人的兩倍，西語裔為白人的1.5倍；同時，67%的非洲裔社區缺少醫生。
他說，川普此前計畫利用傳統連鎖藥房分發疫苗，他第一時間就指出此舉將導致有色人種社區缺少疫苗；為增加非洲裔和西語裔社區的疫苗供應，州府將和聯邦急難管理局(FEMA)在皇后區和布碌崙設立大規模接種點，皇后區接種點位於牙買加(Jamaica)的約克學院(York College)，布魯克林的接種點位於艾福斯學院(Medgar Evers College)。
兩個接種點將於2月24日開放，僅為所在區的民眾接種，每天預計接種3000劑，將成為全州規模最大的接種點；兩個接種點的疫苗均為聯邦政府單獨提供，聯邦政府也將派人手參與運營；此外，州府也在和聯邦疾病管制暨預防中心(CDC)研究紐約市外其他需要設立大規模接種中心的社區，未來預計將在上州設立數個大規模接種點，每日接種量1000劑。
視訊出席記者會的白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，拜登政府上台後致力增加疫苗供應，上任三周以來增加各州28%疫苗供應量，並促進疫苗公平發放，為疫情最嚴重的社區增加接種機會。
拜登政府此前已經同意從未來三周供給各州的疫苗量再增加5%，意味著紐約州府每周將得到超過33萬劑疫苗，此外聯邦政府將直接向醫院和藥店供應疫苗；目前，紐約州已施打疫苗超過260萬劑，第一針疫苗的利用率為93%。
上一則
開放堂食 大酒樓喜 小餐廳憂
下一則
FB留言