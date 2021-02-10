逾百紐約政界人士提訴 要求州府、市府取消實體競選連署

市公益維護人威廉姆斯等超百名紐約市政界人士對州府、市府提起訴訟，要求取消實體競選連署簽名的要求。（美聯社）

超百名紐約市 政界人士日前對紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪提起訴訟，要求州府、市府取消實體競選連署簽名的要求，表示疫情 期間還要求實體連署簽名將增加感染風險，危害公共健康，是荒謬可笑的。

提訴政界人士包括市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)、布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)、市長參選人威利(Maya Wiley)及多名市議員和其他公職參選人，訴訟已遞交曼哈頓高等法院(Manhattan Supreme Court)。

紐約市長、市議員民主黨初選將於6月22日舉行；州議會此前已經通過法案，將競選所需的連署簽名數量降低70%，並將截止日期提前；威廉姆斯表示，即便州府已經降低連署數量要求，但仍不可避免將造成疫情傳播，「因為這牽扯到數十場競選、數百個參選人，數萬志願者為收集簽名，將不得不與數十萬連署者進行面對面接觸。」他說，州憲法規定州府的職責之一是「保護並促進州內居民的健康」。

此外，組織這次訴訟、正在競選曼哈頓法官職位的弗拉基米爾(Erica Vladimer)表示，在疫情期間還得收集數萬簽名工作過於繁重；她說，實體連署行為會出現非必要的密切接觸，也就是說數萬連署者都有感染甚至死亡的風險。

她還表示，目前已經有幾個州將連署改為線上進行，「如果州府不能認真看到此事，我們將要求法庭介入。」

州府發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)對此回應表示，州府不會改變立場，「州議會已經通過法案解決這個問題，而且州長已經簽署；州府不能單方面違背州議會的意志。」