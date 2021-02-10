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「為法拉盛爭取資源」楊愛倫宣布參選第20選區市議員

記者牟蘭／紐約報導
前州眾議員楊愛倫9日宣布，她決定參選包括法拉盛的第20選區市議員。(楊愛倫提供)
前州眾議員楊愛倫9日宣布，她決定參選包括法拉盛的第20選區市議員。(楊愛倫提供)

前州眾議員楊愛倫9日表示，卸任民選官員12年後，她決定參選包括法拉盛的第20選區市議員；她說，法拉盛公車專用道的實施以及新冠檢測點與疫苗注射站的分配不公，讓她萌發參選的想法，她期盼自己參選能帶動華人選民積極投票，並承諾當選後將為法拉盛爭取合理的資源。

楊愛倫以新冠疫苗注射點舉例，並表示郵遞編號11355的法拉盛地區在過去兩周內疫情指數位列全市最高，但市府卻遲不開放新冠疫苗大型接種點花旗球場(Citi Field)，反而優先開放了布朗士洋基球場(Yankee Stadium)。

此外，楊愛倫說，市府強推的緬街公車專用道項目重創社區經濟，更為當地居住的耆老生活帶來極大的不便，導致私家車開不進家門口，出門看病都成問題；她表示，因看到市府對法拉盛的不公待遇才決定參選，並承諾一經當選就為社區發聲。

根據州府資料，來自台灣的楊愛倫2007年當選為首位亞裔女性紐約州眾議員，2008年被現任國會眾議員孟昭文擊敗，她曾擔任州「最高法院律師懲戒委員會」委員，目前任州眾議員金兌錫辦公室高級顧問。

根據市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)網站，法拉盛第20選區有七人參選，除楊愛倫外，還有州眾議員第40選區的紐約州民主黨委員會委員黃敏儀、獨立司機工會華人司機召集人陳海靈、前紐約華人策劃協會(CPC)福壽老人中心主任王能、社區人士尹導、大法拉盛商會執行主任崔容準，以及尚未公開宣布參選的黃山姆(Sam Wong，音譯)等。

法拉盛 眾議員 紐約州

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