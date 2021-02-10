孔廈等11社區設臨時疫苗接種點

葛謨表示，全州已有10%的民眾接種了第一針新冠疫苗。（州長辦公室表示）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)9日表示，州府本周將在包括曼哈頓華埠孔子大廈在內的11個社區設立臨時接種點，預計本周可為3100人接種。

數據顯示，全州8日共新增新冠肺炎病例7866例，檢測陽性率為4.4%，七天平均檢測陽性率已降至4.3%，為去年12月1日以來新低；葛謨表示，疫情已經從假日季高峰期好轉，州府預計下周宣布重開大型聚集場所的防疫政策。

數據顯示，全州已有10%的民眾接種第一針新冠疫苗 ，疫苗總施打量已經超過250萬劑；此外，紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)表示，全市已經施打超過100萬劑疫苗，達到原定今年1月實現的目標。

葛謨表示，本次新增11處臨時接種點均位於社區中心、政府樓和社區文化場所，未來每周都將新增臨時接種點；其中，孔子大廈開放時間為周六(13日)早9時至下午5時，另一個距離華裔社區較近的臨時接種點位於貝賽(Bayside)的韓裔社區服務中心(Korean Community Services)，地址在203-05 32nd Avenue，開放時間為11日(周四)、12日(周五)早9時至下午5時；其他接種點請查閱https://reurl.cc/8y5vYR。

不過，這些臨時接種點僅在本周設立，州府表示，三周以後要接種第二針疫苗時，這些接種點將再恢復；州府未來幾周也會在其他地點新增臨時接種點。

數據顯示，全州已經已經施打超過250萬劑疫苗中，有180萬劑為第一針疫苗，第一針的利用率已達92%；葛謨說，目前最大問題仍是供應不足，每周供應的疫苗當周就會用完；但他表示，拜登政府已經同意未來三周供給各州疫苗量再增加5%，意味著紐約州府每周將得到超過33萬劑疫苗，另外還有聯邦政府直接向醫院和藥房供應的疫苗。

不過，紐約州目前約有1000萬人符合資格接種，疫苗仍供不應求；葛謨認為，只有盡快批准只打一針的嬌生疫苗投入緊急使用，才能滿足接種需求；嬌生此前已經向聯邦食品暨藥物管理局(Food and Drug Administration)提出緊急使用申請，預計本月底將獲准上市。

此外，白思豪同日也表示，紐約市已經施打超過100萬劑疫苗，這一目標本應在1月內達成，但因疫苗供應不足而破功；數據顯示，全市已經施打71萬6492劑第一針疫苗，以及22萬2763劑第二針疫苗；白思豪表示，在供應充足的情況下，紐約市有能力每天施打50萬劑疫苗。