我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

孔廈等11社區設臨時疫苗接種點

記者和釗宇／紐約報導
葛謨表示，全州已有10%的民眾接種了第一針新冠疫苗。（州長辦公室表示）
葛謨表示，全州已有10%的民眾接種了第一針新冠疫苗。（州長辦公室表示）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)9日表示，州府本周將在包括曼哈頓華埠孔子大廈在內的11個社區設立臨時接種點，預計本周可為3100人接種。

數據顯示，全州8日共新增新冠肺炎病例7866例，檢測陽性率為4.4%，七天平均檢測陽性率已降至4.3%，為去年12月1日以來新低；葛謨表示，疫情已經從假日季高峰期好轉，州府預計下周宣布重開大型聚集場所的防疫政策。

數據顯示，全州已有10%的民眾接種第一針新冠疫苗，疫苗總施打量已經超過250萬劑；此外，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，全市已經施打超過100萬劑疫苗，達到原定今年1月實現的目標。

葛謨表示，本次新增11處臨時接種點均位於社區中心、政府樓和社區文化場所，未來每周都將新增臨時接種點；其中，孔子大廈開放時間為周六(13日)早9時至下午5時，另一個距離華裔社區較近的臨時接種點位於貝賽(Bayside)的韓裔社區服務中心(Korean Community Services)，地址在203-05 32nd Avenue，開放時間為11日(周四)、12日(周五)早9時至下午5時；其他接種點請查閱https://reurl.cc/8y5vYR。

不過，這些臨時接種點僅在本周設立，州府表示，三周以後要接種第二針疫苗時，這些接種點將再恢復；州府未來幾周也會在其他地點新增臨時接種點。

數據顯示，全州已經已經施打超過250萬劑疫苗中，有180萬劑為第一針疫苗，第一針的利用率已達92%；葛謨說，目前最大問題仍是供應不足，每周供應的疫苗當周就會用完；但他表示，拜登政府已經同意未來三周供給各州疫苗量再增加5%，意味著紐約州府每周將得到超過33萬劑疫苗，另外還有聯邦政府直接向醫院和藥房供應的疫苗。

不過，紐約州目前約有1000萬人符合資格接種，疫苗仍供不應求；葛謨認為，只有盡快批准只打一針的嬌生疫苗投入緊急使用，才能滿足接種需求；嬌生此前已經向聯邦食品暨藥物管理局(Food and Drug Administration)提出緊急使用申請，預計本月底將獲准上市。

此外，白思豪同日也表示，紐約市已經施打超過100萬劑疫苗，這一目標本應在1月內達成，但因疫苗供應不足而破功；數據顯示，全市已經施打71萬6492劑第一針疫苗，以及22萬2763劑第二針疫苗；白思豪表示，在供應充足的情況下，紐約市有能力每天施打50萬劑疫苗。

白思豪表示，全市已經施打超過100萬劑疫苗，達到原定今年1月之內實現的目標。（市...
白思豪表示，全市已經施打超過100萬劑疫苗，達到原定今年1月之內實現的目標。（市長辦公室提供）
葛謨表示，全州已有10%的民眾接種了第一針新冠疫苗。（州長辦公室表示）
葛謨表示，全州已有10%的民眾接種了第一針新冠疫苗。（州長辦公室表示）

疫苗 紐約市 葛謨

上一則

紐約客談／反漲租反開發 紐約居更不易

下一則

官網太繁瑣！查找疫苗站 TurboVax一目了然

延伸閱讀

紐約市重啟堂食 提前至農曆新年

紐約市重啟堂食 提前至農曆新年
紐約市初中 2/25恢復到校上課 高中仍無規畫

紐約市初中 2/25恢復到校上課 高中仍無規畫
花旗球場接種點明開放 主要服務皇后區居民

花旗球場接種點明開放 主要服務皇后區居民
紐約州住院數再降 葛謨：別得意忘形

紐約州住院數再降 葛謨：別得意忘形
紐約市堂食提前重開？「下周一看數據」

紐約市堂食提前重開？「下周一看數據」
紐約市餐廳堂食可否提前重開 葛謨：下周一看數字再定

紐約市餐廳堂食可否提前重開 葛謨：下周一看數字再定

熱門新聞

6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45

1張圖／紐約州新增確診7866例 138人死

2021-02-09 20:50
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

2021-02-08 02:30
葛謨表示，本周末可能還有兩場暴風雪來襲，形成暴風雪「三部曲」。（州長辦公室提供）

暴風雪3部曲？紐約周末又兩場

2021-02-03 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論