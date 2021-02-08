我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2700萬 德州直逼250萬

趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

記者朱蕾／紐約報導
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯大學(Yale University)的26歲華裔碩士研究生蔣凱文(Kevin Jiang)，於6日晚在康州紐黑文(New Haven)遭槍殺，警方已將此案定為兇殺，正在調查；下周情人節就是蔣凱文27歲的生日，而一周前，他剛向女友求婚成功。

警方表示，6日晚8時30分左右，接到多個911報案電話稱發生槍擊案，警員到達位於紐黑文東岩(East Rock)納什街(Nash St.)夾勞倫斯街(Lawrence Street)附近的案發現場後，發現一名男子遭槍擊，當場死亡。

警方和耶魯大學隨後證實，此槍擊案的受害人是該校環境學院研究生蔣凱文。警方發現蔣凱文倒在路中間，他的豐田車(Toyota Prius)就在附近，且汽車出現追尾損壞；警方正在調查他在被謀殺前發生車禍的可能性，並在追蹤可能的槍手駕駛的車輛。

耶魯大學環境學院華裔研究生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)
耶魯大學環境學院華裔研究生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

事發地點附近的居民向警方表示，當時共聽到七次槍聲，最開始有兩聲，停頓片刻後，又聽到約五聲槍響。

耶魯大學校長薩洛維(Peter Salovey)7日發聲明表示，該校學生蔣凱文被槍殺令人悲痛，紐黑文警局已將此案定為凶殺案，正在積極調查；「我的辦公室一直與蔣凱文的家人保持密切聯繫，我謹向他的家人以及所有愛他的人致以誠摯慰問；蔣凱文是非常優秀的年輕人」。

蔣凱文在耶魯大學主修環境科學。(取自蔣凱文臉書)
蔣凱文在耶魯大學主修環境科學。(取自蔣凱文臉書)

「整個周末，社區中發生多次暴力行為。」紐黑文市長艾里克(Justin Elicker)表示，「我為我們失去在昨晚槍支暴力中喪命的耶魯大學環境學院學生蔣凱文而深感悲傷，他原本下周就要慶祝27歲生日」。

蔣凱文與他的母親、未婚妻居住在西黑文(West Haven)，就在案發地點附近；他是State街上三一浸入信會的活躍成員，教會成員稱他是「開朗、充滿活力和快樂」的青年。

蔣凱文在臉書上留下的資料顯示，他來自西雅圖，曾在北西雅圖學院(North Seattle College)、華盛頓大學(University of Washington)就讀，2019年進入耶魯大學主修環境科學，預計2022年畢業。

他曾是美國陸軍坦克裝甲兵，去世前一直是國民警衛隊成員；他會中文、會彈鋼琴，經常在社交媒體上分享他的志願者工作、教堂活動和軍隊經歷。

蔣凱文曾在軍隊服役。(取自蔣凱文臉書)
蔣凱文曾在軍隊服役。(取自蔣凱文臉書)

蔣凱文在其臉書頁面上寫道：「生命是我非常感激的禮物」(Life is a gift that I am so thankful for)；他1月30日分享了與女友訂婚的喜訊，這天也是兩人在一起一周年紀念日。

環境學院於7日下午舉行了一場線上社區紀念活動，耶魯大學還將計畫更多紀念活動，信息會發布在學校網站上。民眾若對此案有任何線索，請致電紐黑文警局(203)946-6304。

蔣凱文曾在軍隊服役。(取自蔣凱文臉書)
蔣凱文曾在軍隊服役。(取自蔣凱文臉書)

槍擊 臉書 西雅圖

上一則

注意！積雪越厚！心梗死亡男性越多！布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

延伸閱讀

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
樹下挖出6公分小金人 疑是英王皇冠裝飾…價值278萬

樹下挖出6公分小金人 疑是英王皇冠裝飾…價值278萬
樹下挖出小金人 竟是價值278萬亨利八世遺失皇冠裝飾

樹下挖出小金人 竟是價值278萬亨利八世遺失皇冠裝飾
被謀殺的律師（上）

被謀殺的律師（上）
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
「索爾4」女武神驚爆迷戀他！「黑豹2」聚焦整個瓦干達

「索爾4」女武神驚爆迷戀他！「黑豹2」聚焦整個瓦干達

熱門新聞

紐約進入連三天的暴雪天氣，伴隨著每小時可達60哩的強風。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

2021-02-01 06:00
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14
6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45

新冠變種傳染力更強更致命,你的口罩防的住嗎?

2021-01-21 14:54

1張圖／紐約州新增確診1萬例 143人死

2021-02-07 21:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？