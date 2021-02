下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯大學(Yale University)的26歲華裔碩士研究生蔣凱文(Kevin Jiang),於6日晚在康州紐黑文(New Haven)遭槍殺,警方已將此案定為兇殺,正在調查;下周情人節就是蔣凱文27歲的生日,而一周前,他剛向女友求婚成功。

警方表示,6日晚8時30分左右,接到多個911報案電話稱發生槍擊 案,警員到達位於紐黑文東岩(East Rock)納什街(Nash St.)夾勞倫斯街(Lawrence Street)附近的案發現場後,發現一名男子遭槍擊,當場死亡。

警方和耶魯大學隨後證實,此槍擊案的受害人是該校環境學院研究生蔣凱文。警方發現蔣凱文倒在路中間,他的豐田車(Toyota Prius)就在附近,且汽車出現追尾損壞;警方正在調查他在被謀殺前發生車禍的可能性,並在追蹤可能的槍手駕駛的車輛。

耶魯大學環境學院華裔研究生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

事發地點附近的居民向警方表示,當時共聽到七次槍聲,最開始有兩聲,停頓片刻後,又聽到約五聲槍響。

耶魯大學校長薩洛維(Peter Salovey)7日發聲明表示,該校學生蔣凱文被槍殺令人悲痛,紐黑文警局已將此案定為凶殺案,正在積極調查;「我的辦公室一直與蔣凱文的家人保持密切聯繫,我謹向他的家人以及所有愛他的人致以誠摯慰問;蔣凱文是非常優秀的年輕人」。

蔣凱文在耶魯大學主修環境科學。(取自蔣凱文臉書)

「整個周末,社區中發生多次暴力行為。」紐黑文市長艾里克(Justin Elicker)表示,「我為我們失去在昨晚槍支暴力中喪命的耶魯大學環境學院學生蔣凱文而深感悲傷,他原本下周就要慶祝27歲生日」。

蔣凱文與他的母親、未婚妻居住在西黑文(West Haven),就在案發地點附近;他是State街上三一浸入信會的活躍成員,教會成員稱他是「開朗、充滿活力和快樂」的青年。

蔣凱文在臉書 上留下的資料顯示,他來自西雅圖 ,曾在北西雅圖學院(North Seattle College)、華盛頓大學(University of Washington)就讀,2019年進入耶魯大學主修環境科學,預計2022年畢業。

他曾是美國陸軍坦克裝甲兵,去世前一直是國民警衛隊成員;他會中文、會彈鋼琴,經常在社交媒體上分享他的志願者工作、教堂活動和軍隊經歷。

蔣凱文曾在軍隊服役。(取自蔣凱文臉書)

蔣凱文在其臉書頁面上寫道:「生命是我非常感激的禮物」(Life is a gift that I am so thankful for);他1月30日分享了與女友訂婚的喜訊,這天也是兩人在一起一周年紀念日。

環境學院於7日下午舉行了一場線上社區紀念活動,耶魯大學還將計畫更多紀念活動,信息會發布在學校網站上。民眾若對此案有任何線索,請致電紐黑文警局(203)946-6304。