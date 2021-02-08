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紐約本周恐還有數場雪

記者和釗宇／紐約報導
大雪覆蓋下的布魯克林大橋。（記者顏潔恩/攝影）
大雪覆蓋下的布魯克林大橋。（記者顏潔恩/攝影）

紐約市周日(7日)迎來第二場大雪，帶來最多七吋的積雪，未對新冠疫苗接種及公共交通等造成嚴重影響；但氣象部門指出，這場大雪只是本周惡劣天氣的開端，預計紐約市周二將迎來雨夾雪，周四起至周末很可能再度持續降雪

根據國家氣象局(National Weather Service)，紐約市周日降雪量最多達到七吋，但對市民生活影響不大；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，大部分市府運營的疫苗接種點都照常按預約接種；不過，州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，州府在紐約市設立的七個臨時接種站上周日關閉，另有七個設在長島和紐約市的檢測點也關閉；此外，公校周一將照常開放。

前一周連續三天的暴雪導致紐約市地鐵部分地表線路暫停服務超過15個小時，本次降雪並未對公共交通產生影響，全市所有地鐵、公車都照常運營；同時，換邊停車和餐館室外用餐項目也因大雪再度暫停，換邊停車將暫停至12日；市清潔局已在道路上撒了20萬噸鹽用於融雪，並準備了2000名清潔人手，100多台鏟雪車。

不過，大雪仍然造成全市數千戶居民停電，大部分集中在皇后區和布魯克林，拉瓜地亞機場飛機起降也受到小幅影響。

國家氣象局的史塔克(David Stark)表示，周日的降雪讓紐約市2月的總降雪量超過20吋；不過，這距離2010年創下的2月總降雪量36.9吋仍有一段距離。

周日的降雪，讓紐約市2月的總降雪量超過20吋。（記者洪群超/攝影）
周日的降雪，讓紐約市2月的總降雪量超過20吋。（記者洪群超/攝影）
周日的降雪，讓紐約市2月的總降雪量超過20吋。（記者洪群超/攝影）
周日的降雪，讓紐約市2月的總降雪量超過20吋。（記者洪群超/攝影）
紐約7日再應大雪，民眾剛清理完上周暴雪帶來的積雪，又要繼續剷雪。（記者洪群超/攝...
紐約7日再應大雪，民眾剛清理完上周暴雪帶來的積雪，又要繼續剷雪。（記者洪群超/攝影）
大雪覆蓋下的布魯克林大橋。（記者顏潔恩/攝影）
大雪覆蓋下的布魯克林大橋。（記者顏潔恩/攝影）
紐約7日再降大雪，外賣郎冒雪送餐。（記者洪群超/攝影）
紐約7日再降大雪，外賣郎冒雪送餐。（記者洪群超/攝影）

紐約市 降雪 地鐵

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