不信任校園防疫安全 紐約市6成公校教師想辭職

「Movement of Rank and File Educators」調查報告顯示，60%的受訪教職工表示，如果不是經濟方面考量，他們將考慮從公校辭職。（取自教育局推特）

新冠疫情衝擊人們就業意願。教師維權團體「Movement of Rank and File Educators」對紐約市 1000多名公校 教職工的調查結果顯示，60%的受訪者表示如果不是經濟方面的考量，就想從公校辭職；也有近六成受訪者對公校防疫措施感到不信任，覺得在校園內工作不安全。

「Movement of Rank and File Educators」由紐約市教師聯合工會的部分成員組成，該組織於去年12月開始作問卷調查，搜集了1143名市公校教職員工給予的問卷答覆；其中，56.4%的受訪者在提供面對面課堂教學的學校任職，40.2%的受訪者在暫不提供面對面授課的初、高中任職。

調查結果顯示，60.6%的受訪者表示，如果不是經濟上的顧慮，他們一定會選擇從公校辭職或退休，另外有7%的受訪者表示，很想離開紐約市公校系統。

59.4%的受訪者表示，在很大程度上感到在教學樓內不安全，只有18.9%認為在學校工作安全；71.4%受訪者認為教育局 的新冠檢測方法不足以防範學校內的疫情；有73.3%提供面對面教學的公校任職的受訪者表示，他們需要在學生摘下口罩就餐時共處一室；61%受訪者認為，學校沒有足夠人力，來保證所有學生能夠通過自己選擇的上課模式來獲取應有的教學進度。

另外，調查結果還顯示，很多學校的遠程教學設備仍然不足，這些因素都導致學生的學習成效大打折扣，且在一定程度上抹殺了教師的教學熱情。

教育局對此回應，該調查的訪問對象只是全市約12萬名教職員工中很小的一部分，不具代表性；教育局發言人菲爾森(Danielle Filson)表示，該調查結果只能反應不到1%的教職人員的意見，教育局鼓勵所有教職工都能填寫調查問卷，以獲得更全面的信息。

她還指出，目前教育局教師退休率和辭職率都是現任教育總監上任來最低，他們在持續為員工提供充分的支持。

市長白思豪(Bill de Blasio)日前表示，他將於本月宣布重開部分初中和高中的時間表，並稱有信心保證9月全市所有公校恢復正常教學，但教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)則認為，如果疫苗持續短缺，該願景很難實現。