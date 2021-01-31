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疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

疫情致口味改變 華裔業者：靠口碑留客

記者張晨／紐約報導
紐約餐飲「消費場景」大變，餐廳品牌、客戶定位及地理位置定輸贏。(記者張晨/攝影)
紐約餐飲「消費場景」大變，餐廳品牌、客戶定位及地理位置定輸贏。(記者張晨/攝影)

疫情爆發後，許多紐約傳統活動都暫停，但紐約餐館周能堅持自1992年創建的傳統，今年在疫情籠罩下仍持續辦理並且延長活動時間，既讓紐約客享受優質價廉的美食，也希望為重創的餐飲業挹注活水；餐館周延長又遇到暴風雪挑戰，但仍有華人餐館業者順應疫情下食客需求的改變，推出口碑菜色，穩穩抓住熟客的胃。

有業者做了餐飲市場分析後發現，在疫情下，食客的口味變得更為刁鑽，人們想要花最少的精力找到最好吃的食物，其中又以「美式中餐」、「披薩」、「快餐簡餐」成為消費者的口袋菜單。

華裔業者表示，疫情下餐飲「消費場景」大改變，紐約市從快節奏的辦公室一人食，逐漸轉為住家社區食客，帶動人流量的因素很多，但不管堂食政策如何變，餐廳所在的區域、品牌以及食客定位，已經描繪了他們命運的雛形。

就區域來看，曼哈頓原本辦公樓林立的中城，如今餐館的境地最為困難，華裔餐飲研究者表示，就算堂食全開，只要職員還未回到辦公室，餐館業者的生意依舊困難；而對於上東城、上西城居民相對穩定的社區，堂食能開25%就已是莫大幫助。

業者指出，堂食重開對位於下城的東、西村和華埠也相對有利，食客會再次回到自己熟悉的餐廳，室內容客量越大，也就代表客人在冬日裡等待的時間越少，越能帶動當地人流量。

談到疫情帶來的影響，研究者指出，紐約餐飲「消費場景」已經改變，食客可分為三類，第一類是社區居民，有著規律的生活，居家工作日很少有空尋找新美食；第二類為白領上班族，依靠周邊的餐飲選擇，以簡單快捷為主；第三類則為周末外出休閒、約會的美食開拓者。

業者分析，針對第一類及三類食客的餐廳，在疫情下發展得更好，長時間持續的外賣生意，以及疫情前就很穩定的客源，保證了他們能繼續生存下來。

而品牌及口碑也是非常重要的因素，除許多中高端中餐品牌，如「胡同」或純堂食的火鍋店等，堂食的開放成了極有益的條件外，從前就生意不錯的川味中餐「穿山甲」，如今外賣表現更為優秀，每天的訂單能達到300多單，遠勝於疫情前。

對於華埠的許多商家來說，如今多數生意仍是來自熟客，他們表示，疫情中人們外出時往往意向明確，避免等待時間過長或是吃到不好吃的食物；而胃口挑剔的華裔食客更是如此，他們稱，點外賣最注意的就是「避坑」，幾乎不會主動嘗試新食物，而是在熟悉的餐廳選擇不同菜品、一點再點，業者說，「堂食的開放給了紐約人更多的選擇和希望，只要能開我們就很開心。」

快餐和美式中餐仍非常受食客們歡迎，華裔餐飲研究者表示，因為這些菜品往往口味齊整，雖可能來自不同餐廳，但在口味不會「踩雷」。

君子食堂在去年夏天將位於曼哈頓西村的店面改為「好日子」中餐外賣店，為食客提供美式中餐簡餐，包括左宗雞、芥藍牛、炸雞等傳統美式中餐菜品。

君子食堂共同創始人和首席執行官趙勇表示，在美國的中餐市場中，傳統美式中餐是一個擁有極大市場影響力和發展潛力，卻急需改良的最大的中餐品類，美式中餐的營銷網絡遍布全美，僅是家庭經營的小店就有2萬8000家，美國食客對傳統美式中餐的菜單、形式、價位也非常熟悉。

而大型連鎖餐飲商也沒有示弱，潘娜拉麵包店(Panera Bread)主營輕食快餐，主打非油炸食品，和麥當勞，肯德基等作市場區隔，包括沙拉、濃湯以及麵包三明治，但最近他們也一改往日風格，推出首個照燒雞肉西蘭花配米飯(Teriyaki Chicken and Broccoli Bowl)，以迎合外賣和主流食客的口味。

新冠疫情仍在持續，但不管防疫令對餐飲的限制如何改變，業者們一直在積極尋求順應市場的方法，而不是只寄希望和未來於政策的更改；「因為每天的開門營業是不變的，不同的只是招待客人多或少，能做的是盡量將口味做好，以等待疫情好轉。」

君子食堂「好日子」外賣店主營美式中餐。(君子食堂提供)
君子食堂「好日子」外賣店主營美式中餐。(君子食堂提供)
本月推出了首個照中式燒雞肉西蘭花配米飯。(取自潘娜拉麵包店)
本月推出了首個照中式燒雞肉西蘭花配米飯。(取自潘娜拉麵包店)

疫情 紐約市 華裔

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