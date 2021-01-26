紐約客談／政府樓的死亡之角

鱗次櫛比的政府樓，是成千上萬名紐約市民的家，但這些高樓的陰暗角落危機四伏，一不小心踏入這些「死亡之角」，就可能賠上性命。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 鱗次櫛比的政府樓 ，是成千上萬名紐約市民的家，也是他們的避風港，但這些高樓的陰暗角落危機四伏，一不小心踏入這些「死亡之角」，就可能觸發陷阱，而賠上的，可能是自己的性命。

光是這個月，就有幾名居民，因為政府樓的設備失修，失去寶貴的生命；當死者到另一個世界，再次睜開眼，發現自己已經與親友天人永隔，想要回魂索命；該怪罪的，是那些拿到經費卻沒作為的政府單位，還是怪自己投錯了胎，下輩子不要再做低收入 戶？

一棟布朗士的政府樓去年底電梯故障，只停18樓和20樓，住在19樓的老婦人多次向管理政府樓的紐約市房屋局(NYCHA)報告電梯故障，但卻多次被忽略，一日她出門，打算往下走一層樓，到18樓搭電梯時，卻在樓梯間摔倒，送醫後腦溢血死亡。

幾天前，布碌崙(布魯克林)的一棟政府樓也出現連環殺人事件，嫌犯自2015年來，陸續殺害同樓內的三人，但卻因為建築內未裝監視器、證據不足而未被逮捕；嫌犯落網後警方才開始懷疑，該棟樓在多年前的一起死亡案，也是那名連環殺人犯所為。

這些死者家屬在鏡頭前強忍淚水，要求政府為他們的死負責，民選官員也大聲疾呼，要相關單位立即改善情形，但期間負責管理修繕的房屋局，也只是拋下一句：「會盡快處理。」

政府樓也常聽到鍋爐壞掉、供暖不足的例子，房屋局網站上投訴清單一條接一條，在政府忙著防堵疫情的同時，政府樓的居民窩在被他們稱之為「家」的角落，等待他們的「房東」來修理，期間供暖足夠的，小心電梯故障；電梯故障的，多喝熱水、小心感冒。

（紐約客談，每周二至周六見刊）