我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

紐約客談／政府樓的死亡之角

紐約客談
鱗次櫛比的政府樓，是成千上萬名紐約市民的家，但這些高樓的陰暗角落危機四伏，一不小心踏入這些「死亡之角」，就可能賠上性命。(記者顏嘉瑩/攝影)
鱗次櫛比的政府樓，是成千上萬名紐約市民的家，但這些高樓的陰暗角落危機四伏，一不小心踏入這些「死亡之角」，就可能賠上性命。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市鱗次櫛比的政府樓，是成千上萬名紐約市民的家，也是他們的避風港，但這些高樓的陰暗角落危機四伏，一不小心踏入這些「死亡之角」，就可能觸發陷阱，而賠上的，可能是自己的性命。

光是這個月，就有幾名居民，因為政府樓的設備失修，失去寶貴的生命；當死者到另一個世界，再次睜開眼，發現自己已經與親友天人永隔，想要回魂索命；該怪罪的，是那些拿到經費卻沒作為的政府單位，還是怪自己投錯了胎，下輩子不要再做低收入戶？

一棟布朗士的政府樓去年底電梯故障，只停18樓和20樓，住在19樓的老婦人多次向管理政府樓的紐約市房屋局(NYCHA)報告電梯故障，但卻多次被忽略，一日她出門，打算往下走一層樓，到18樓搭電梯時，卻在樓梯間摔倒，送醫後腦溢血死亡。

幾天前，布碌崙(布魯克林)的一棟政府樓也出現連環殺人事件，嫌犯自2015年來，陸續殺害同樓內的三人，但卻因為建築內未裝監視器、證據不足而未被逮捕；嫌犯落網後警方才開始懷疑，該棟樓在多年前的一起死亡案，也是那名連環殺人犯所為。

這些死者家屬在鏡頭前強忍淚水，要求政府為他們的死負責，民選官員也大聲疾呼，要相關單位立即改善情形，但期間負責管理修繕的房屋局，也只是拋下一句：「會盡快處理。」

政府樓也常聽到鍋爐壞掉、供暖不足的例子，房屋局網站上投訴清單一條接一條，在政府忙著防堵疫情的同時，政府樓的居民窩在被他們稱之為「家」的角落，等待他們的「房東」來修理，期間供暖足夠的，小心電梯故障；電梯故障的，多喝熱水、小心感冒。

（紐約客談，每周二至周六見刊）

政府樓 紐約市 低收入

上一則

3移民參選市議員 拜會福建鄉親

下一則

皇后區小企業贈予項目 亞平會受理申請

延伸閱讀

政府樓電梯故障老婦走樓梯滑倒亡 威廉姆斯：NYCHA犯罪

政府樓電梯故障老婦走樓梯滑倒亡 威廉姆斯：NYCHA犯罪
白思豪：庫存將耗盡 若不增加供應 接種點周四晚關閉

白思豪：庫存將耗盡 若不增加供應 接種點周四晚關閉
八歲男童把玩父親槍枝 意外中槍命危

八歲男童把玩父親槍枝 意外中槍命危
圖輯／半節車廂墜落 車禍畫面驚悚

圖輯／半節車廂墜落 車禍畫面驚悚
布朗士MTA巴士墜橋毀 司機拒藥物、酒精檢測遭停職

布朗士MTA巴士墜橋毀 司機拒藥物、酒精檢測遭停職
電影畫面！紐約雙節公車衝出高架公路懸半空 7人受傷

電影畫面！紐約雙節公車衝出高架公路懸半空 7人受傷

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10

1張圖／紐約州確診133萬 新增死亡167人

2021-01-25 20:36
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難