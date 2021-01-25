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政府樓電梯故障 婦走樓梯滑倒亡 NYCHA挨轟「與犯罪無異」

記者顏嘉瑩╱紐約報導
威廉姆斯指出，市房屋局多年來忽視居民的需求、未即時改善樓內設備，才會導致悲劇發生。(截自Zoom視訊會議)
威廉姆斯指出，市房屋局多年來忽視居民的需求、未即時改善樓內設備，才會導致悲劇發生。(截自Zoom視訊會議)

日前發生一名居住政府樓的65歲老婦由於電梯故障改走樓梯，不慎滑倒撞到頭後死亡事件；24日，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)舉辦線上會議，表示市房屋局(New York City Housing Authority)多年來忽視住戶需求，未及時維護政府樓設備，才導致此類悲劇發生：「這跟犯罪沒兩樣。」

當天會上，在樓梯間滑倒致死的老婦Eleanor Dowe的女兒Annette Dowe表示，母親分別在去年12月31日和今年1月1日，向管理政府樓的NYCHA報告過電梯故障，但都沒人來修理；她的母親在2日要出門時，改走樓梯卻不慎摔倒，送醫後腦溢血死亡，「我媽媽按照程序報告故障，但沒有人出現，如今她為此而死。」

而就在幾天前，布碌崙(布魯克林)的一棟政府樓也出現連環殺人事件，一名嫌犯自2015年來，殺害同樓內的三人，但卻因為證據不足而未被逮捕；死者家屬認為，如果政府樓內裝有監視攝影機，就不會讓兇手在殺人後還能藏匿多年不被逮捕，也不會造成三名無辜的人被殺害。

威廉姆斯說，這些住在政府樓內的長者死亡，純粹是因為公寓內缺乏應有資源，加上當局年復一年的忽視造成，這些人因為他們居住的地方就被判死刑，「這跟犯罪沒兩樣」；他說，各級政府都有責任來維護政府樓，市府更應該負全責來維護這些建築、增加社區的公共安全，「我們不要再聽到更多謊言，我們現在就要求改善。」

市議員薩繆爾(Alicka Ampry-Samuel)表示，居民和民選官員多次要求市房屋局修繕政府樓，但此前市房屋局曾在政府樓相關安全公聽會上表示，該局將經費擺在修繕電梯、鍋爐等重點上，沒有經費再安裝監視攝影機，但事實上，在維護電梯和供暖方面，市房屋局也沒有盡責。

薩繆爾說，據統計，94%居住在政府樓的居民按時交租，但卻沒有得到應得服務，「市府應該要馬上動起來、做該做的事了。」

市房屋局自2018年起，已連續三年上榜「紐約市最差房東」，市議員吉布森(Vanessa Gibson)說，民眾和民選官員已頻頻呼求市房屋局該有所作為，「我們已經累了，也不想再等待」；吉布森表示，每年市議會都有撥預算，來讓市房屋局改善政府樓的設備，經費擺在那裡，但電梯、暖氣沒修好，攝像頭未安裝，「在新一財年我們應該要效仿聯邦政府，限期各個市府部門在一定的時間內花完預算，且花在正確的地方。」

政府樓 威廉 預算

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