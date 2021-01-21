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孟昭文：迫不及待與新總統合作

記者牟蘭／紐約報導
孟昭文(左)恭喜拜登(右)就任第46任美國總統；圖為孟昭文與拜登在國會山莊合影。(孟昭文提供)
孟昭文(左)恭喜拜登(右)就任第46任美國總統；圖為孟昭文與拜登在國會山莊合影。(孟昭文提供)

民主黨籍國會眾議員孟昭文20日發表聲明，祝賀拜登(Joe Biden)就任第46屆總統；她表示，已迫不及待與新總統及副總統賀錦麗(Kamala Harris)一起工作，共同致力於改變國家的重大議題。

由於新冠疫情，孟昭文並未到場觀禮拜登就職，她在拜登宣誓就任後表示，她期待與拜登政府共同書寫國家新篇章，治癒過去四年中留下的傷痛，為人民帶來希望與機會，「總統拜登會為全美國人民戰鬥，他將傾盡全力讓經濟回到正軌」。

對於未來計畫，孟昭文說，拜登宣布將實施新的針對新冠疫情的復甦計畫，應對疫情帶來的挑戰；她也贊同拜登日前頒布的行政令，如讓移民制度更人性化、擴大健保、應對氣候變遷、改善基礎建設、停止穆斯林禁令等。

孟昭文20日也在推特上連發四文，恭喜拜登與賀錦麗就任總統與副總統，期盼新政府能傾聽民意、更有愛心，全身心為國家、人民奮鬥；她表示，不願再看到國家分裂，「拜登政府將領導我們走向更好的未來，我希望看到他的團隊為包括皇后區在內的全國人民奮鬥」。

孟昭文在2020年總統競選中力挺拜登，加入他的亞裔助選團隊，與楊安澤、關穎珊等亞裔名人，多次通過網路拜票拉票；疫情高峰期間，她斥責前總統川普通過使用「中國病毒」，來推卸抗疫不力的責任。她也稱讚拜登直面挑戰，並投書中文媒體、尊重亞裔社區。

孟昭文(左)恭喜拜登(右)就任第46任美國總統；圖為孟昭文與拜登2018年合影。...
孟昭文(左)恭喜拜登(右)就任第46任美國總統；圖為孟昭文與拜登2018年合影。(孟昭文提供)

拜登 孟昭文 疫情

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