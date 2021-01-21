川普打開的潘朵拉魔盒 拜登能關上嗎？

20日是華盛頓幾十年來首個天清氣朗的總統就職日，新總統拜登 疾呼「團結美國 」，要讓美國「恢復正常」；但從2016年川普 競選總統伊始，打開了潘朵拉魔盒，放出了亂舞的群魔，拜登能體面地關上嗎？

美國之所以成為自由世界的燈塔，並非只因國富民強；對「顛沛流離者」的歡迎，對科學和知識的尊重，對真相的渴求，對體面的堅守，無一不是美國立國的根基。

川普任上，對美國精神大廈進行了拆地基似的破壞。他打開潘朵拉魔盒，將美國社會封存已久的人性之惡全面釋放：移民可以被統稱為罪犯，種族主義和白人至上不再是禁忌，科學與理智是不可信的，揭露真相的媒體是「人民公敵」…。

「我們不能這樣⋯美國不至淪落至此。」拜登在就職演說中疾呼。

Sorry，老喬，美國確已經淪落至此了。

2016年時堅稱俄國幫川普竊取勝利，2020年時堅稱大量假票讓拜登當選，分別深信這兩種說法的兩群人，沒有本質區別。

勒龐在「烏合之眾」一書中指出，「凡是能向群眾提供幻覺的，都可輕易成為其主人，凡是讓他們幻滅的，都會成為其犧牲品」；川普打開的潘朵拉魔盒，一併放出的是極右與極左的妖魔鬼怪。

在川普將美國猛拉向極右，另一方又以極左來與之抗衡的四年後，美國已陷入泥巴戰。正如川普控制不了6日聽他號召示威、最終卻衝入國會的死忠粉，拜登也控制不了已摩拳擦掌「宜將剩勇追窮寇」的民主黨左派。

拜登的就職演說引用聖經詩篇中的名句：「一宿雖有哭泣，早晨便必歡呼。」但只有上帝知道，這個夜晚，還要持續多久。

紐約客談，每周二至周六B2版刊出。