我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

川普打開的潘朵拉魔盒 拜登能關上嗎？

紐約客談

20日是華盛頓幾十年來首個天清氣朗的總統就職日，新總統拜登疾呼「團結美國」，要讓美國「恢復正常」；但從2016年川普競選總統伊始，打開了潘朵拉魔盒，放出了亂舞的群魔，拜登能體面地關上嗎？

美國之所以成為自由世界的燈塔，並非只因國富民強；對「顛沛流離者」的歡迎，對科學和知識的尊重，對真相的渴求，對體面的堅守，無一不是美國立國的根基。

川普任上，對美國精神大廈進行了拆地基似的破壞。他打開潘朵拉魔盒，將美國社會封存已久的人性之惡全面釋放：移民可以被統稱為罪犯，種族主義和白人至上不再是禁忌，科學與理智是不可信的，揭露真相的媒體是「人民公敵」…。

「我們不能這樣⋯美國不至淪落至此。」拜登在就職演說中疾呼。

Sorry，老喬，美國確已經淪落至此了。

2016年時堅稱俄國幫川普竊取勝利，2020年時堅稱大量假票讓拜登當選，分別深信這兩種說法的兩群人，沒有本質區別。

勒龐在「烏合之眾」一書中指出，「凡是能向群眾提供幻覺的，都可輕易成為其主人，凡是讓他們幻滅的，都會成為其犧牲品」；川普打開的潘朵拉魔盒，一併放出的是極右與極左的妖魔鬼怪。

在川普將美國猛拉向極右，另一方又以極左來與之抗衡的四年後，美國已陷入泥巴戰。正如川普控制不了6日聽他號召示威、最終卻衝入國會的死忠粉，拜登也控制不了已摩拳擦掌「宜將剩勇追窮寇」的民主黨左派。

拜登的就職演說引用聖經詩篇中的名句：「一宿雖有哭泣，早晨便必歡呼。」但只有上帝知道，這個夜晚，還要持續多久。

紐約客談，每周二至周六B2版刊出。

美國 拜登 川普

上一則

羅馬尼亞團夥專竊華人 買金飾銷贓

下一則

川普卸任 華人：有過也有功 但不支持他再選總統

延伸閱讀

端正白宮風氣！ 拜登：幕僚若不尊重彼此 我會當場開除

端正白宮風氣！ 拜登：幕僚若不尊重彼此 我會當場開除
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」
川普傳新創愛國者黨 CNN民調：共和黨選民盼黨擺脫川普

川普傳新創愛國者黨 CNN民調：共和黨選民盼黨擺脫川普
兩黨不買帳 自由派要更多 拜登移民改革恐遭硬仗

兩黨不買帳 自由派要更多 拜登移民改革恐遭硬仗
世界晚報／就職日 拜登要「團結」 川普提「東山再起」

世界晚報／就職日 拜登要「團結」 川普提「東山再起」

熱門新聞

蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27

1張圖／紐約州確診127萬 新增死亡185人

2021-01-20 20:53
紐約市長白思豪13日宣布紐約市正在終止與川普集團的商業合同，包括中央公園兩個溜冰場。(美聯社)

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

2021-01-13 11:41
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人