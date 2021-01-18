紐約市公校確診人數破萬 累計96人染疫亡

自去年9月開學以來，紐約市公校系統內染疫的學生與教職工已超過1萬人。(本報檔案照片)

疫情持續在紐約惡化，紐約市 從去年9月開學復課以來，已有超過1萬名學生與教職員確診新冠肺炎；自去年3月以來，已有96名在公校 系統內工作的人員染疫死亡；不過，市教育局 表示，公校校園仍比紐約市其他地方更安全。

據「紐約郵報」報導，日前再有一名公校秘書和一名教師死於新冠，市教育局(DOE)在網站上更新，將兩名死者加入至此前公布的81名染疫死亡的教職工名單中；但自3月以來，還有14名學校安全人員和一名學校護士也死於新冠，卻因不屬於市教育局管轄的員工，未被列入公校人員死亡名單中；若加上上述15人，總共有96名在公校工作的人員死亡。

市教育局發言人巴博特(Miranda Barbot)在聲明中說：「當紐約市正在對抗第二波疫情，並盡力為教職員施打疫苗的同時，有更多教職員死於新冠的事實令我們感到痛心」，雖然無法透露日前死亡的學校教師、秘書所屬學校，但教育局強調，該兩名教職員自3月中疫情高峰、關閉校園後，就未回到校園工作過，強調「校園比城市其他地方更安全」。

在新學期開始前，紐約州府要求每所學校有20%的師生須每周接受一次檢測，以確保學校安全，不過也有教師抱怨表示，實際檢測人數未達到要求的20%。

根據教育局數據，1月14日紐約市的158所公校6567名接受新冠檢測者中，有55名學生和教職員為陽性；而自去年9月14日公校開學復課以來，截至本月17日，全市公校系統內確診的師生人數已達1萬410人，其中學生確診4667人，教職工確診6012人。

面對愈來愈多的教職員死於新冠，教師聯合工會(UFT)創始成員之一的Lydia Howrilka呼籲，在疫情持續擴散、第二波疫情來勢洶洶的情況下，應繼續關閉所有學校；他說：「疫苗不能成為我們抵抗新冠的唯一防線，我們需要關閉學校，因為我們無法控制學生或教職員在校外是否有遵守社交距離和戴口罩。」

截至15日，全市共有1194個公校教室和321棟校園建築物因出現疫情而關閉，曾出入過這些教室和建築物師生也正被隔離。