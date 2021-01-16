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北美華埠商業代表 線上分享疫後經濟復甦之道

記者顏潔恩／紐約報導
北美區包括紐約、西雅圖、加拿大多倫多、卡爾加里華埠的商業組織代表15日參與線上論壇「Resilience」，探討各華埠在2020年新冠疫情下所遭遇的損害，以及為復甦經濟所做出的努力。(視頻截圖)
北美區包括紐約、西雅圖、加拿大多倫多、卡爾加里華埠的商業組織代表15日參與線上論壇「Resilience」，探討各華埠在2020年新冠疫情下所遭遇的損害，以及為復甦經濟所做出的努力。(視頻截圖)

北美區包括紐約、西雅圖、加拿大多倫多、卡爾加里華埠(Chinatown)的商業組織代表，15日參與線上論壇「Resilience」，探討各地華埠在2020年新冠疫情下遭遇的損害，以及為復甦經濟所做努力；成員們分享了數月來的經歷表示，在困難的情形下更需要相互鼓勵和支持，也透過該會議聯繫各個華埠地區，為經濟復甦之路提供參考和借鑑。

論壇發起人是來自紐約的華裔建築師王瑩姿(Cheryl Wing-Zi Wong)，她表示，2020年對大眾是多重磨難的一年，而在華埠地區，華人因被視作病毒傳染源而屢遭歧視對待；在重開經濟的路上，因政府政策不停改變、缺乏統一性，商家深感疑惑，很多未能順利重新營業。

她希望各地區代表能分享自己的故事和經歷，在非常時期為彼此帶來正能量，其中好的方案也可互相借鑑和採納，以便更快恢復常態。

「多倫多華埠的朋友」成員張雪萊提到，起初城市面臨的問題包括個人防護用品緊缺、當地商業轉型困難，以及各機構之間缺乏溝通等；此外，政府制定方案的過程中忽略了多語言信息傳播，以致許多華人在適應政策上吃了不少苦頭。

西雅圖華埠國際保護與發展局的社區外展負責人李嘉明則補充道，「黑人的命也是命」(BLM)示威運動的開展下，約有80個商店一夕之間遭毀壞，讓商家造成更大程度的經濟損害；「如何支持該運動且保留我們的生意」，成為當時大家探討的一大課題。

在經濟復甦方面，紐約華埠商改區執行總監陳作舟分享說，在類似的商店破壞行動發生後，商改區立即發起GoFundMe網路籌款，籌集資金幫助商家整修店面，這筆資金隨後也購買了棚子、電暖氣、欄柵(barricade)等物品，幫助商家給顧客更好的戶外用餐體驗。

卡爾加里「 I Love YYC」負責人林秀明透露，疫情中積極拓展互助事業(Mutual Aid)，包括教導更多人使用智能手機、電子設備等科技，以免他們與外界斷了聯繫；她認為在整段經歷中最難得的是，人們看見疫情帶來的衝擊後，更願意一起探討社區發展，進行更多的溝通。

華埠 紐約 疫情

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