楊安澤競選宣言：以人為中心…50萬居民可獲現金補助

楊安澤參選紐約市長，表示將啟動史上最大規模的全民基本收入項目，為50萬低收入市民提供每年最多5000元的現金補助。（記者和釗宇／攝影）

前民主黨總統參選人楊安澤 14日在曼哈頓上西城開啟紐約市 長競選之旅；他在演講中表示，將推動史上最大規模的全民基本收入項目，為50萬低收入 市民提供每年最多5000元的現金補助，建立「以人為中心」的經濟發展模式；他也表示支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，但SHSAT不應作為特殊高中唯一的錄取標準，應加入更多元的評估因素，例如初中成績、面試、活動經歷等。

（影音來源：記者和釗宇）

楊安澤表示，紐約市面臨前所未有的危機，「我參選市長的原因很簡單，就是看到了這場危機，我認為我有能力幫助紐約市度過這場危機；目前，全市已有超過2萬5000名市民死於新冠肺炎，近50萬人感染；疫情導致經濟停滯，紐約市的失業率也達到全美平均水平的兩倍，更不用說少數族裔在疫情中受到的打擊更大；當下這種無人性的經濟發展模式的弊端被疫情放大，我們需要全新的方式改變這座城市。」

他提出「以人為中心」的經濟發展模式，其中核心計畫是為低收入市民提供基本收入及設立「紐約人民銀行」(People's Bank of NYC)；他表示，疫情之前就有近20%的市民生活在貧困線以下，疫情更加劇了低收入者生活的困難，尤其是少數族裔和移民。

楊安澤說，若能當選，他將設立低收入者基本收入項目，為全市50萬低收入居民發放每年2000至5000元的現金補助，消除貧困；無論是否有合法移民身分、是否有犯罪經歷或是遊民，都有資格獲得現金補助；同時，糧食券、醫療補助計畫(Medicaid)等其他補助也會照常發放，與基本收入不衝突。

他還表示，紐約作為全球金融中心，竟然有12%的市民沒有銀行帳戶，他將允許市民使用IDNYC作為註冊工具，在紐約人民銀行開戶；基本收入項目的現金將按月通過紐約人民銀行發放到市民手中，其他已有銀行帳戶的低收入市民則將通過原銀行帳戶收款。

楊安澤預計基本收入項目每年的支出將為10億元；然而，紐約市因疫情已經出現數十億元的虧空；楊安澤說，今年和明年的財政將會比較困難，但認為市府仍有能力拿出10億元資助基本收入項目；他說，目前市府本已有數十億元的扶貧相關預算，只需拿出一部分即可；此外，他也將提高市府的運作效率，節省開支，未來也會有增加財政收入的計畫。

有關教育，楊安澤表示支持保留SHSAT，但認為SHSAT不應作為特殊高中錄取的唯一標準，還應考慮初中成績、短文寫作、面試、家庭背景等多元化因素，「單一考試不足以衡量一個人，我們應該改革錄取制度。」

楊安澤的其他政見還包括希望紐約市拿回對州府對市公共交通的控制權、任用文職官員任市警總局長、降低居住成本等；目前他已獲得新晉國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)背書。