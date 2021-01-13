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紐約疫苗登記系統混亂 市公益維護人批「活在上個世紀」

記者張晨／紐約報導
紐約疫苗登記系統混亂，市公益維護人批「活在上個世紀」。(線上會議截圖)
紐約疫苗登記系統混亂，市公益維護人批「活在上個世紀」。(線上會議截圖)

隨著紐約疫苗接種人群的持續擴大，州、市兩府不斷表示最大的挑戰就是疫苗供應不足，全州接種完成恐耗時一年；市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)13日召開記者會批疫苗網站、電話登記秩序混亂，許多長者、少數族裔民眾會因此望而卻步。

州長葛謨(Andrew Cuomo)近日表示，將遵從CDC的建議，對65歲以上長者及患有免疫缺陷疾病的人士可以接種疫苗，紐約市也允許遊民所人員和面向公眾的超市員工接種。

但威廉姆斯指出，目前預約疫苗的熱線僅提供英文、西班牙語兩種選項，而這就導致接種資源提供的不平等，而這對移民社區將會是「災難性的」，而技術的精進導致紐約人彷彿「活在上個世紀」。

曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)則表示，從接種開始，自己的電話每天幾乎被打爆，且如今不管是線上還是電話均出現信息交錯不對等以及等待時間過長的問題。

二人均表示，疫苗供給不足是可以理解的，但在等待疫苗之際的技術問題卻是可以避免的，保持登記秩序才能在疫苗到達時緊鑼密鼓的接種，而不浪費任何資源和時間。

市議會老人委員會主席陳倩雯建議相關單位可與市老人局合作，將老人公寓、老人中心等納入考量成為檢測及疫苗接種點，為已接種第一針疫苗的耆老來說，未來接種第二針將更方便，也方便市府追蹤管理。

葛謨也在之前的記者會上暗示，全州疫苗接種完畢可能需要長達一年，但他仍然接受了CDC的新規。

「不希望民眾認為政府沒有盡全力，因為希望讓民眾在目前的惡劣形勢下保持冷靜。」他還說，「免疫缺陷者」可能是包含一大群人，可能包括有心臟和呼吸問題的人，而低收入者更有可能患這類疾病。

疫苗 紐約市 威廉

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