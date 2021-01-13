紐約客談／華人非法聚會 病毒傳播溫床

華人集中的布魯克林日落公園感染率居高。(記者顏潔恩/攝影)

第一波新冠疫情 襲擊紐約時，華人 社區不曾被列入疫情熱點區，起初美國人都不願戴口罩，但華人主動戴了；在病毒面前，多少華人互相勸誡：「別出門了，工作啥的也不重要，保命要緊」。然而，冬季到來的第二波疫情，紐約華社卻淪陷了，成了疫情重災區，究竟是什麼把「模範生」的聚居區，變成了病毒傳播的溫床？

新年伊始第一周，8大道 華社所在的布碌崙(布魯克林)日落公園，新冠檢測確診率達到15.97%，一度躍居全市第一；皇后區法拉盛也不遑多讓，檢測陽性率也連續幾周在全市名列前茅。

而8大道的友鄰波羅園，曾被華人百般嫌棄、消極抗疫的猶太社區，新冠檢測陽性率是15.19%，與8大道相比雖說是半斤八兩，但人家有那麼多人不戴口罩啊。

追根究柢，是華社出現了害群之馬；在人們看不到的地方，有多少地下室非法聚賭，有多少人在關著門的餐館裡堂吃，還有偷偷開業的網吧，全都是一大群人擠在一起，甚至不戴口罩、抽菸喝酒，一片烏煙瘴氣。

前不久8大道一華男在餐館外的街上被捅傷；有人說他在地下賭檔輸了錢，試圖舉報時被刺，也有人說餐館裡一夥人吃飯，一言不合濺了血。很難查證哪個說法正確，但都離不開違規聚會。

法拉盛也接連傳出因違法開業遭查封的華人KTV，店面不讓做，就轉成地下會所，熟人在朋友圈吆喝一聲，就有十幾人作伴狂歡；還有從外州失業後來紐約的新移民，紛紛入住便宜又擁擠的非法旅館。

有這樣污濁的環境，加上不自覺防疫的人們，害人害己害家人，病毒不加速傳播才怪了。