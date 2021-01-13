我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

紐約客談／華人非法聚會 病毒傳播溫床

紐約客談
華人集中的布魯克林日落公園感染率居高。(記者顏潔恩/攝影)
華人集中的布魯克林日落公園感染率居高。(記者顏潔恩/攝影)

第一波新冠疫情襲擊紐約時，華人社區不曾被列入疫情熱點區，起初美國人都不願戴口罩，但華人主動戴了；在病毒面前，多少華人互相勸誡：「別出門了，工作啥的也不重要，保命要緊」。然而，冬季到來的第二波疫情，紐約華社卻淪陷了，成了疫情重災區，究竟是什麼把「模範生」的聚居區，變成了病毒傳播的溫床？

新年伊始第一周，8大道華社所在的布碌崙(布魯克林)日落公園，新冠檢測確診率達到15.97%，一度躍居全市第一；皇后區法拉盛也不遑多讓，檢測陽性率也連續幾周在全市名列前茅。

而8大道的友鄰波羅園，曾被華人百般嫌棄、消極抗疫的猶太社區，新冠檢測陽性率是15.19%，與8大道相比雖說是半斤八兩，但人家有那麼多人不戴口罩啊。

追根究柢，是華社出現了害群之馬；在人們看不到的地方，有多少地下室非法聚賭，有多少人在關著門的餐館裡堂吃，還有偷偷開業的網吧，全都是一大群人擠在一起，甚至不戴口罩、抽菸喝酒，一片烏煙瘴氣。

前不久8大道一華男在餐館外的街上被捅傷；有人說他在地下賭檔輸了錢，試圖舉報時被刺，也有人說餐館裡一夥人吃飯，一言不合濺了血。很難查證哪個說法正確，但都離不開違規聚會。

法拉盛也接連傳出因違法開業遭查封的華人KTV，店面不讓做，就轉成地下會所，熟人在朋友圈吆喝一聲，就有十幾人作伴狂歡；還有從外州失業後來紐約的新移民，紛紛入住便宜又擁擠的非法旅館。

有這樣污濁的環境，加上不自覺防疫的人們，害人害己害家人，病毒不加速傳播才怪了。

華人 疫情 8大道

上一則

華裔房東報警 華女被送精神病院

下一則

預約疫苗困難、忽視移民…市議員促盡速改善

延伸閱讀

世界華裔小姐選美 北美賽區啟動

世界華裔小姐選美 北美賽區啟動
紐約法拉盛7級大火 毀藥房50多萬元藥品

紐約法拉盛7級大火 毀藥房50多萬元藥品
連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀
法拉盛深夜大火 三層商業樓宇遭災

法拉盛深夜大火 三層商業樓宇遭災
華女紐約法拉盛失蹤 警籲提供線索

華女紐約法拉盛失蹤 警籲提供線索
紐約客談／法拉盛公車道 華人啞巴吃黃連

紐約客談／法拉盛公車道 華人啞巴吃黃連

熱門新聞

法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場。（記者曹健/攝影）

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

2021-01-09 14:52

1張圖／紐約州確診破115萬 新增1萬5214例

2021-01-12 22:50
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)

封殺中國支付APP 衝擊在美華人

2021-01-06 07:40
男子在布碌崙一個碼頭釣魚釣上一具死屍。（圖片取自國家公園網站）

釣魚竟釣上一具死屍！ 布魯克林男子：真的太重了！

2021-01-06 15:32
法拉盛大火，消防員到場後架起雲梯，攀至高空灌救。(記者曹健╱攝影)

法拉盛7級火災燒6小時…華人商家欲哭無淚

2021-01-10 02:30
曼哈頓Vessel新年再曝自殺案，輕生男子情況危及。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓Vessel新年再爆自殺案 21歲男子搶救無效死亡

2021-01-11 16:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世