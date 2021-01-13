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美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

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擴大接種至65歲以上…葛謨：疫苗不夠

記者和釗宇／紐約報導
葛謨遵從CDC建議，允許全州65歲以上老人和免疫缺陷者接種疫苗。(美聯社)
葛謨遵從CDC建議，允許全州65歲以上老人和免疫缺陷者接種疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)12日建議擴大新冠疫苗接種範圍，65歲以上長者及患有免疫缺陷疾病的人士可以接種疫苗，州長葛謨(Andrew Cuomo)表示將遵從CDC的建議，紐約市也允許遊民所人員和面向公眾的超市員工接種；但葛謨仍表示，目前最大的問題是疫苗供應不足，全州接種完畢或將耗時一年，市長白思豪(Bill de Blasio)也表示紐約市的疫苗庫存將在下周末耗盡。

此前紐約州允許75歲以上長者和一線公務員接種疫苗；葛謨表示，若按照CDC的新規，預計全州符合疫苗接種資格的人數將至少達到700萬人；然而，目前全州僅庫存約30萬劑疫苗，「聯邦政府的政策和智商讓我感到迷惑，我們當然會盡力加速接種，但聯邦政府又不給我們額外供應疫苗；現在每周供應30萬劑，如何才能在沒有優先級的情況下為700萬人有序接種？」

葛謨還在州情咨文中暗示，全州疫苗接種完畢可能需要長達一年，但他仍然接受了CDC的新規；他解釋道，「我不希望民眾認為我們沒有盡全力，因為我希望讓民眾在目前的惡劣形勢下保持冷靜。」他還說，「免疫缺陷者」可能是包含一大群人，可能包括有心臟和呼吸問題的人，而低收入者更有可能患這類疾病。

衛生部(Department of Health and Human Services)據稱將提前釋放更多疫苗庫存，不過，州府表示並未得到這一通知；葛謨則寄望於拜登上台，「我們將有新一屆聯邦政府，新政府的頭等要務就是加速疫苗供應。」

此外，白思豪12日表示，州衛生廳已允許紐約市遊民收容所人員和面向公眾的超市員工接種，他同時也呼籲州府將接種範圍擴大到外賣郎；白思豪說，「外賣郎是疫情期間支撐市民生活的重要人員，理應有資格接種。」

白思豪說，全市11日共施打了2萬6528劑疫苗，朝著本周施打17萬5000劑疫苗的目標穩步邁進；但他也表示，若疫苗無法加速供應，紐約市的庫存疫苗將於兩周內告罄；數據顯示，紐約市目前共施打了21萬2000劑第一針疫苗及2萬劑第二針疫苗；他此前曾定下本月施打100萬劑的目標，希望月底的周接種量達到40萬劑。

葛謨還表示，紐約州又發現了八例英國變種新冠病毒感染者，全州變種病毒感染人數已達12人；州府數據顯示，全州11日新增新冠肺炎病例1萬5214例，檢測陽性率7.73%，新增死亡164人。

紐約州允許全州65歲以上老人和免疫缺陷者優先接種新冠疫苗，圖為布朗士的耆老在準備...
紐約州允許全州65歲以上老人和免疫缺陷者優先接種新冠疫苗，圖為布朗士的耆老在準備接受注射莫德納疫苗。(美聯社)
葛謨遵從CDC建議，允許全州65歲以上老人和免疫缺陷者接種疫苗。(州長辦公室提供...
葛謨遵從CDC建議，允許全州65歲以上老人和免疫缺陷者接種疫苗。(州長辦公室提供)

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