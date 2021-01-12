紐約市160個接種點開放 24小時可打疫苗

市長白思豪呼籲聯邦政府加速提供新冠疫苗給紐約，圖為11日在皇后區的紐約警察學院，一位法醫在接種莫德納新冠疫苗。(路透)

紐約州75歲以上老人、一線公務員等1B人群，11日起可以接種新冠疫苗 ，市長白思豪 (Bill de Blasio)表示，目前全市已開放160個接種點，上周已施打超過10萬劑疫苗，預計本周再施打17萬5000劑；但他表示，按照目前的供應速度，兩周之後庫存就將用完，他呼籲聯邦政府加速供應疫苗。

白思豪表示，布朗士區和布碌崙(布魯克林)的兩座大規模疫苗接種點從11日起24小時開放，位於窩扶街(Worth St.)125號的曼哈頓大規模接種點將於12日開放，史泰登島和皇后區的大規模接種點將分別於13日和16日開放。

他說，目前全市已經開放了160個接種點，包括24小時大規模接種點、普通接種站、市衛生局旗下診所、11座公立醫院以及其他認證的社區診所，全市上周共施打了10萬1799劑疫苗，本周計畫再打17萬5000劑疫苗；他對本月施打100萬劑疫苗的目標仍有信心，稱拜登就任總統後將釋放更多疫苗给各州。

白思豪表示，市府已經更新疫苗預約網站，符合資格的民眾可登錄網站nyc.gov/vaccinefinder，輸入地址便可查詢住所附近的接種點，然後點擊預約；沒有條件上網的民眾也可致電(877) VAX-4NYC(829-4692)預約，目前有750名接線員，未來將24小時運轉；他說，本周市府已經接到了5萬5000個預約。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，打一針疫苗總共需要30分鐘，其中接種完畢之後需要留下觀察15分鐘，確保接種者未出現嚴重過敏反應；他表示，目前市府仍有20萬劑疫苗庫存，預計本周另有10萬劑將到貨；若按照白思豪的計畫，本周和下周疫苗仍然充足，但下周過去之後就將用罄，因此白思豪呼籲生產商和聯邦政府加速供應，滿足紐約的接種需求。

州府數據顯示，全州10日共新增新冠確診病例1萬3714例，檢測陽性率為6.72%，其中紐約市 新增5290例；全州新冠住院人數小幅增加至8645例，新增死亡170人。