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華人渴望接種疫苗 諮詢電話一天逾3000通

記者黃伊奕╱紐約報導
蔡斌(左二)和其中心多名醫護人員已經順利完成新冠肺炎疫苗接種。（蔡斌提供）
蔡斌(左二)和其中心多名醫護人員已經順利完成新冠肺炎疫苗接種。（蔡斌提供）

紐約市現已經成立多個疫苗接種中心，布碌崙(布魯克林)一對華裔醫生夫婦表示，日前自己已順利接種，除注射胳膊有些疼痛外其他情況一切良好，而社區大部分華裔民眾對接種疫苗態度積極，診所相關諮詢電話不斷。

健特針灸物理治療診所負責人蔡斌醫生以及其同診所工作的太太，按照市府公布計畫，8日接種了莫德納(Moderna)新冠疫苗；他指出，除了注射後胳膊有些疼痛外，沒有其他不良反應，和此前流感疫苗接種沒有什麼明顯差別。

診所開在華人社區的蔡斌也指出，大部分華人對於疫苗十分渴望，其中8大道一家社區醫療中心近日一天內接到3000多個華裔民眾電話，諮詢是否可以接種疫苗。

蔡斌指出，目前社區裡為民眾接種疫苗的機構，每天約只能為20人接種，接種完還需要在現場等候15分鐘進行觀察，確定無事之後才能離開；而醫護人員雖然是優先接種人群，但預約、接種手續也很嚴格，需要提供多項證明，並上網註冊和申請。

紐約市11日開始為75歲以上長者、急救、教育、公共交通、公共安全等工作者開放疫苗接種；經營多家老人活動中心的布碌崙華人健康協會會長陳麗娜表示，中心工作人員現在已經收到了相關疫苗接種通知，會盡快將這些信息轉發給中心耆老；但是陳麗娜也提醒，不少耆老患有各種基礎疾病，暫時不清楚新冠肺炎疫苗對這些基礎疾病是否有影響，所以會讓老人家和家人仔細商量後，再決定是否接種。

民眾可登錄網站https://vaccinefinder.nyc.gov/locations，查詢與預約疫苗接種地點以及是否符合接種資格。

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