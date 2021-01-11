我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

斯靜格：特殊高中錄取應採用州考分數

記者和釗宇╱紐約報導
斯靜格表示，採用州考的閱讀和數學分數作為特殊高中錄取標準才能更加客。（美聯社）
斯靜格表示，採用州考的閱讀和數學分數作為特殊高中錄取標準才能更加客。（美聯社）

紐約市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)日前在一場市長參選人線上論壇上表示，支持廢除以特殊高中入學考試(SHSAT)為特殊高中唯一錄取標準的Hecht-Calandra法案；斯靜格10日向本報表示，採用州考的閱讀和數學分數作為特殊高中錄取標準才能更加客觀，但未明確表態是否應廢除SHSAT。

斯靜格日前在一場市長論壇上表示，支持廢除Hecht-Calandra法案；該法案於1971年通過，規定史岱文森高中(Stuyvesant High School)、布朗士科學高中(Bronx High School of Science)和布朗士高中(Bronx High School)的錄取標準須只基於SHSAT考試結果；他說，特殊高中錄取制度已經殘缺不全，稱市府有責任「確保所有學生都有公平的機會考上特殊高中」；不過，他並未提出改革錄取制度的具體辦法。

斯靜格的這一表態與以往有所不同；他在過去兩年以主計長身分拜訪華裔社區、舉辦圓桌論壇時，曾多次表示反對廢除SHSAT，稱市長白思豪(Bill de Blasio)廢除SHSAT的計畫是錯誤的。

當被問到支持SHSAT的立場是否已改變時，斯靜格未正面回答；他表示，特殊高中非常重要，為好幾代紐約市民提供了優質教育資源，並希望特殊高中未來能為所有社區繼續提供寶貴的教育機會。

雖然未明確表態支持廢除SHSAT，但他表示，特殊高中錄取應採用州考閱讀和數學分數，「這種考試所有學生都能參加，考試的內容也是所有課堂都教授的內容，這樣才是公平和客觀的錄取標準。」

目前尚未正式宣布參選的楊安澤日前則表態支持保留SHSAT；他此前在一次活動上表示，SHSAT是亞裔重要的上升階梯，紐約市教育改革的關鍵並不在SHSAT，而是應該擴大優質教育資源，紐約市不應該在族裔之間搞零和遊戲，應該有足夠多的好學校，容納更多好學生。

SHSAT 特殊高中 紐約市

上一則

1/5公校高中生 未獲應完成學分

下一則

法拉盛7級大火 毀藥房50多萬元藥品

延伸閱讀

楊安澤鼓勵亞裔青年 成帶動美政治發展主力

楊安澤鼓勵亞裔青年 成帶動美政治發展主力
紐約市疫苗進度慢 民代籲24小時接種

紐約市疫苗進度慢 民代籲24小時接種
斯靜格批紐約市疫苗接種「令人沮喪」 籲24小時施打

斯靜格批紐約市疫苗接種「令人沮喪」 籲24小時施打
楊安澤已登記 參選紐約市長

楊安澤已登記 參選紐約市長
紐約市長選舉民調 楊安澤又排第一

紐約市長選舉民調 楊安澤又排第一
楊安澤若選紐約市長 支持率最高…勝過亞當斯、斯靜格

楊安澤若選紐約市長 支持率最高…勝過亞當斯、斯靜格

熱門新聞

法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場。（記者曹健/攝影）

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

2021-01-09 14:52
第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30

1張圖／紐約州確診破112萬 新增1萬5355例

2021-01-10 21:24
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)

封殺中國支付APP 衝擊在美華人

2021-01-06 07:40
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)4日表示，紐約州確認第一例英國發現的變種新冠病毒，感染患者是一名60多歲的男性，沒有旅遊史。圖紐約市消防局的員工接種新冠疫苗。(路透資料照片)

紐約州發現首例英國變種新冠病毒 恐已出現社區傳播

2021-01-04 16:42
男子在布碌崙一個碼頭釣魚釣上一具死屍。（圖片取自國家公園網站）

釣魚竟釣上一具死屍！ 布魯克林男子：真的太重了！

2021-01-06 15:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析