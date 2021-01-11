斯靜格：特殊高中錄取應採用州考分數

斯靜格表示，採用州考的閱讀和數學分數作為特殊高中錄取標準才能更加客。（美聯社）

紐約市 長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)日前在一場市長參選人線上論壇上表示，支持廢除以特殊高中 入學考試(SHSAT )為特殊高中唯一錄取標準的Hecht-Calandra法案；斯靜格10日向本報表示，採用州考的閱讀和數學分數作為特殊高中錄取標準才能更加客觀，但未明確表態是否應廢除SHSAT。

斯靜格日前在一場市長論壇上表示，支持廢除Hecht-Calandra法案；該法案於1971年通過，規定史岱文森高中(Stuyvesant High School)、布朗士科學高中(Bronx High School of Science)和布朗士高中(Bronx High School)的錄取標準須只基於SHSAT考試結果；他說，特殊高中錄取制度已經殘缺不全，稱市府有責任「確保所有學生都有公平的機會考上特殊高中」；不過，他並未提出改革錄取制度的具體辦法。

斯靜格的這一表態與以往有所不同；他在過去兩年以主計長身分拜訪華裔社區、舉辦圓桌論壇時，曾多次表示反對廢除SHSAT，稱市長白思豪(Bill de Blasio)廢除SHSAT的計畫是錯誤的。

當被問到支持SHSAT的立場是否已改變時，斯靜格未正面回答；他表示，特殊高中非常重要，為好幾代紐約市民提供了優質教育資源，並希望特殊高中未來能為所有社區繼續提供寶貴的教育機會。

雖然未明確表態支持廢除SHSAT，但他表示，特殊高中錄取應採用州考閱讀和數學分數，「這種考試所有學生都能參加，考試的內容也是所有課堂都教授的內容，這樣才是公平和客觀的錄取標準。」

目前尚未正式宣布參選的楊安澤日前則表態支持保留SHSAT；他此前在一次活動上表示，SHSAT是亞裔重要的上升階梯，紐約市教育改革的關鍵並不在SHSAT，而是應該擴大優質教育資源，紐約市不應該在族裔之間搞零和遊戲，應該有足夠多的好學校，容納更多好學生。