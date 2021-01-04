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時薪80元 疫情催生檢測代排員

記者牟蘭／紐約報導
因疫情反彈，紐約的許多檢測站常大排長龍。(本報檔案照)
因疫情反彈，紐約的許多檢測站常大排長龍。(本報檔案照)

新冠疫情不斷回升，民眾對病毒檢測需求大，紐約市從去年11月的感恩節假期前，各檢測點就總大排長龍，民眾常需在寒風中等待數小時；全國公共廣播電台(NPR)日前採訪一名專門幫人排隊以謀生的紐約「黃牛」，講述他從過去替人排隊購買百老匯戲票、最新上市的iPhone手機，到疫情下改為幫人排隊檢測病毒；他表示，近期代人排新冠檢測隊伍，時薪可高達80元。

居住在紐約的塞繆爾(Robert Samuel)於2012年創建了Same Ole Line Dudes公司，靠幫客戶排隊，購買各大活動門票，從中賺錢；他說，疫情前，客戶中需求量最高的是代買百老匯熱門劇目「漢密爾頓」(Hamilton)以及其他演出門票。

新冠疫情爆發後，紐約市的演出紛紛取消，塞繆爾轉而瞄準代排新冠病毒檢測的業務；他說，目前自己90%生意來自需要檢測核酸的民眾；隨著民眾需求的不斷增高，他表示，一些檢測點的代排時薪已高達80元。

塞繆爾的一名顧客松納貝格(Nick Sonnenberg)表示，自己經營一間外包公司，時間對他而言才是最寶貴的財富，「我每小時能賺上百元，所以我願意付錢，讓別人幫我在凌晨5時45分的寒冷天氣中排隊等候，讓我能多睡一會兒，我覺得很值」。

從事房地產投資的斯圖裴(Greg Stuppler)也支持此類代排業務的發展；他說，自11月中旬起，因工作等原因，他已做四次核酸檢測，這種付錢省時間的做法可行，「這裡是美國，坦白地講如果以可以雇用別人提供服務，我完全支持，覺得這種服務很可行」。

但這類代排服務，也引起一些民眾的不滿；杜蘭大學(Tulane University)學生托馬蘇洛(Sophia Tomasulo)回到紐約過寒假，她認為這種服務無形中加劇了社會不公，暴露出階級間資源分配不公的問題。

檢測 紐約市 疫情

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