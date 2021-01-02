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跨年夜多場非法聚會 3華裔被捕

記者牟蘭／紐約報導
曼哈頓王子街177號的一家違規運營的酒吧，在跨年夜違規舉辦派對，有145人聚集在室內喝酒。(市財政局法警處提供)
曼哈頓王子街177號的一家違規運營的酒吧，在跨年夜違規舉辦派對，有145人聚集在室內喝酒。(市財政局法警處提供)

紐約市財政局法警處1日消息稱，執法人員在跨年夜在皇后區、曼哈頓與布碌崙(布魯克林)查獲多場非法聚會，其中皇后區的派對在當地一家KTV酒吧舉辦，逾300人無視防疫規定，不戴口罩在室內狂歡，警方隨後逮捕聚會組織者與KTV員工，包括三名華裔與一名越裔，他們可能面臨1萬5000元罰款。

根據市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)消息，執法人員在跨年夜12月31日晚10時左右，收到麥斯佩斯(Maspeth)居民投訴，稱在58街交55路附近有人違規舉辦派對；執法人員於1日凌晨2時左右到達這家KTV突檢，發現約25人從一家KTV酒吧緊急出口處不斷進出。

執法人員上前檢查時，發現正門緊鎖，隨即要求一名員工開門，進入這家KTV後發現超過300名參與者，不戴口罩、無視社交距離，在室內唱歌、喝酒；警方疏散人群後，逮捕了兩名組織者、一名DJ與一名KTV員工。

根據法警處消息，兩名組織者分別為37歲的越裔潘滿(Man Phan，姓名皆音譯)與華裔王荷濱(He Bin Wang)、44歲的DJ林國威(Guowei Lin)以及35歲的KTV員工鄒芳(Fang Zou)；他們因無酒牌售酒，違反保持社交距離及違反保護公共健康與安全等法規，被開出罰單，可能面臨高達1萬5000元的罰款。

在曼哈頓，執法人員在1日凌晨1時左右，突襲王子街(Prince Street)177號的一家違規運營的酒吧，發現有145人聚集在室內喝酒狂歡，叫停派對後，執法人員以違反防疫規定及酒精飲料管制法(Alcoholic Beverage Control Laws)等，向四名組織者開出罰單。

在布碌崙，法警處的執法人員叫停了位於日落公園46街一場非法聚會；執法人員突襲檢查時，發現這棟大樓鐵門大開，音樂聲不斷從室內傳出，約有80人在屋內跳舞，吸食水煙，執法人員隨即驅散了人群，並向組織者扎比迪(Al Zabidi)，以違反防疫令等開出兩張出庭傳票。

皇后區麥斯佩斯的一家KTV酒吧在跨年夜舉辦非法聚會，約有超過300人參與。(市財...
皇后區麥斯佩斯的一家KTV酒吧在跨年夜舉辦非法聚會，約有超過300人參與。(市財政局法警處提供)
皇后區麥斯佩斯的一家KTV酒吧在跨年夜舉辦非法聚會，約有超過300人參與。(市財...
皇后區麥斯佩斯的一家KTV酒吧在跨年夜舉辦非法聚會，約有超過300人參與。(市財政局法警處提供)
市財政局法警處叫停了皇后區一場非法聚會，逮捕了三名華裔與一名越裔，他們將面臨高達...
市財政局法警處叫停了皇后區一場非法聚會，逮捕了三名華裔與一名越裔，他們將面臨高達1萬5000元的罰款。(市財政局法警處提供)

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