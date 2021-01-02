紐約首位新年寶寶 布碌崙康尼島醫院誕生

產婦Ivett Rodriguez微笑抱著紐約新年寶寶Jaxel Rodriguez。(市公立醫院系統提供)

2021年紐約市 首位新生兒誕生於布碌崙(布魯克林)康尼島 醫院(Coney Island Hospital)，這名1日凌晨12時出生的男嬰名叫Jaxel Rodriguez。

紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)表示，產婦Ivett Rodriguez在康尼島醫院於凌晨12時整產下男嬰，體重6磅11盎司，身高19吋，母子平安。這名男嬰是Rodriguez和丈夫Antonio Guilbert的第三個孩子，對於新生兒的到來，Rodriguez激動表示「這是新年最好的禮物」。

醫院公布的照片中，小寶寶穿著寫有市公立醫院系統標誌的衣服和帽子，被微笑的母親溫柔抱在懷裡；轄區包括康尼島的市議員崔馬克也在推特寫下祝福，「歡迎Jaxel！」，他並感謝新的一年還在努力工作的每一位醫護前線人員。

就在首名新生兒來到世上1分鐘後，一名女嬰在長島 的石溪大學醫院(Stony Brook University Hospital)誕生，體重7磅11盎司，父母來自Nesconset；女嬰的母親Nicole Tahlor順利產下第一胎女兒後感動說，「2021年已經為我們帶來值得期待的事物」。