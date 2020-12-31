給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

第二輪紓困金 發放已經開始，會計師指出，相比第一輪紓困金，此次發放更加靈活，一些低收入 家庭即使沒有報稅 紀錄，不用申報也能獲得；而符合資格但沒有領取到紓困金的民眾可在完成2020年報稅時通過申報，補領該筆金額。

據中美會計師協會會長樂艷林指出，相比新一輪紓困金，可領取此次發放的600元紓困金的家庭收入有少許變化：個人收入在7萬5000元以下、戶主收入在11萬2500元以下、家庭收入在15萬元以下均可全數領取；個人收入8萬7000元以上，戶主收入12萬4500元以上，家庭收入17萬4000元以上則不符合領取資格，在此數據間隔的個人或家庭則可根據收入情況，領取部分。

符合領取資格父母，如扶養的子女在2019年12月31日之前未滿17歲，可按人頭各領取600元，不受子女數量限制，但每個家庭領取金額不可超過5200元；17歲以上子女如沒有獨立報稅紀錄，則依舊不符合領取資格。

樂艷林強調，第一輪紓困金中，很多符合領取資格低收入家庭如果沒有報稅紀錄，需要主動在網站進行申報才可領取；但是此次發放會根據社保局紀錄，主動針對該類人群發放，「例如一些耆老雖然沒有報稅，但是每月有領取糧食券，其信息在社保局中，此次600元紓困金會主動發放，無需額外申請。」

樂艷林表示，此次紓困金從30日開始，一直發放至2021年1月15日，部分人通過銀行帳戶直接轉帳，還有一部分會收到支票；無論是第一筆1200元紓困金，還是此次發放的600元紓困金，如果符合資格、但沒有領取到的民眾，可在2021年報稅時委託會計師進行「recovery rebate credit」申請，補領相關款項；「聯邦對於這兩筆紓困金十分慷慨，如果已經發放給了民眾，即使發錯不會追回，但漏發可以在新一輪報稅時補領。」

達慶會計師事務所會計師李捷緒則說，是否可以領取紓困金，主要看民眾是否有社安號(SSN)以及報稅紀錄，但一些特殊情況需特殊分析；例如，此前一對夫妻過去聯合報稅，其中一人僅有SSN，另外一人只有ITIN號碼，在上一輪紓困金發放時，該家庭所有成員無法領取；但是這一次擁有SSN的一方可在報稅時通過申報補領紓困金，但僅有ITIN的一方仍沒有領取資格。

此外，2020年出生的孩子不會直接領到給予未成年子女的金額，需要家長明年報稅時補領；2020年1月1日之前去世者的家人即使有領取到第一輪紓困金，但也將不享有第二輪紓困金領取資格，家庭中有領養的孩子、配偶為美國軍人，即使沒有SSN則也可領取。

李捷緒說，紓困金不會影響民眾現有任何福利的申請，國稅局、債權人也不能以任何理由追討該筆金額，「簡單來說，就是給了你就是你的了，誰也要不走。」

民眾可登錄網站IRS.gov/GetMyPayment查看自己紓困金是否已經發出，如果有需要更改地址及領取帳號等信息的民眾，可撥打(800)919-9835提交更改信息，或在國稅局網站下載8822表格，填寫後寄出，或趕快完成2020年報稅。