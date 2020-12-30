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配額不足 紐約市警打新冠疫苗喊延

記者洪群超╱紐約報導
紐約市警給警員注射新冠疫苗的計畫被延遲；圖為市消防局的員工29日排隊等候接種疫苗。(Getty Images)
紐約市警給警員注射新冠疫苗的計畫被延遲；圖為市消防局的員工29日排隊等候接種疫苗。(Getty Images)

紐約市警(NYPD)原訂29日起為一線警員接種新冠疫苗，但因州、市府疫苗分發出現延誤，或需等明年1月初才能打上；市警工會抨擊此延誤，指出警察工作接觸範圍涵蓋從醫院到政府樓，「是一線員工中的一線」，政府的官僚低效再度罔顧警員們的安危。

截至29日，紐約市已有超過6萬7000名一線工作人員接種新冠疫苗；除了首批接種的醫護、養老院工作人員及耆老外，也從23日開始為消防局一線員工接種，先是該局所屬的緊急醫療服務(EMS)急救員，29日起為消防員接種。

市警從3月新冠疫情在紐約爆發以來，是遭疫情衝擊最嚴重的市府部門，數千名警員染疫，一度近五分之一的人員請病假，還有近50名警員因染疫而死亡。

市警總局長希爾(Dermot Shea)29日證實，原訂當日開始給警員注射新冠疫苗的計畫被延遲，「我們仍在等待」。希爾表示，市警的疫苗接種計畫要等待州衛生廳和市衛生局的安排，而目前能做的只是耐心等候，希望能盡快獲得；他感謝衛生部門為警員獲得疫苗而努力，指出警員或在1月初就能開始接種。

但市警工會對此延誤則大加抨擊；市警察工會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)指出，「州府和市府的政客們又一次因官僚作風而浪費時間」；林奇說，警察不僅是一線人員，「更是一線中的一線」，工作範疇覆蓋全市所有角落，比全市任何部門的人員接觸的區域和人群都要多，「工會將繼續施壓，讓警察們能盡快得到疫苗。」

而據紐約郵報此前獲得一份市警探員工會的內部備忘錄則指出，市警接種疫苗延遲是因州府尚未向紐約市警分發足夠數量的疫苗。

紐約市警目前共有約5萬5000名員工，預計首批接種疫苗者將是約4000名在最一線工作的警察；希爾此前曾表示，是否接種疫苗將由警員自行選擇，不會強制要求所有警察都要接種。

紐約市警給警員注射新冠疫苗的計畫被延遲；圖為市消防局的員工29日排隊等候接種疫苗...
紐約市警給警員注射新冠疫苗的計畫被延遲；圖為市消防局的員工29日排隊等候接種疫苗。(Getty Images)

疫苗 紐約市 警察

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