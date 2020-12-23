打擊超速駕駛 紐約市府籲州府允攝像頭全天運轉

白思豪表示，市府將請求州府修改有關超速攝像頭的監管法律，允許市府全天候運轉全市的超速攝像頭。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)22日表示，市府將籲請州府修改有關超速攝像頭的監管法律，允許市府全天候運轉全市的超速攝像頭，加強執法以打擊超速駕駛，鞏固「零死亡願景」(Vision Zero)計畫。

根據目前州法，全市僅限750個學校街區攝像頭自動開出罰單，而且運轉時間為工作日早6時至下午10時；白思豪表示，今年四分之三的死亡車禍 發生在沒有超速攝像頭，或街區或攝像頭沒有運轉的時段，超過三分之一的死亡車禍發生在學校周邊測速區、但攝像頭無法自動開出罰單的時段；交通局的數據也顯示，司機在夜間和周末出現魯莽駕駛行為的可能性更高。

白思豪表示，因為新冠疫情，再加上「零死亡願景」的推行，今年交通事故中行人死亡的數量大幅減少，但車禍死亡總人數仍然增加，因此市府將加強執法，打擊超速駕駛，拯救更多生命。

市府希望州府修改法律，允許攝像頭全天候運轉，因為更多證據顯示，超速攝像頭能夠降低車速、減少傷亡；交通局數據顯示，若一街區安裝超速攝像頭，能夠使超速駕駛的次數減少70%以上，事故受傷人數也將降低17%，三分之二吃過罰單的司機同一年內沒再因超速被罰。

數據顯示，市府今年已經新安裝720個超速攝像頭，超過過去六年安裝總數，明年則計畫每月再安裝60個，到明年底攝像頭總數將高達2000個，紐約市將成為全美超速攝像頭最多的城市。

白思豪還表示，市警局加大力度打擊酒駕，稱疫情疊加假日季，導致更多人飲酒；市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，市警局在節假日會加大力度打擊超速和酒駕，「節假日是慶祝的時刻，但要保證安全，小心為上，互相照應，把家人放在心上，沒人希望在節假日出現悲劇；未來我們將加強執法。」