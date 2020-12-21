紐約首批疫苗到貨 養老院人員本周起接種
紐約州州長葛謨(Andrew Cuomoo)20日表示，首輪輝瑞疫苗訂單已經全數到貨，養老院本周將開始接種疫苗，州府訂購的首批莫德納(Moderna)新冠疫苗已於20日發貨；此外，由於英國出現一種變異的新冠病毒毒株，傳播速度更快，葛謨更直接痛批聯邦，要聯邦政府對英國入境旅客採取強制檢測，或禁止入境等措施，防止新型毒株傳入美國。
葛謨表示，輝瑞提供給紐約州的首批17萬劑新冠疫苗已全數到貨，未出現像有些州碰到的缺貨狀況；葛謨的高級助理羅茲(Gareth Rhodes)表示，其中一半已用於給高危醫護人員接種，另一半將提供給養老院人員，預計約8萬劑；葛謨說，養老院將從本周開始接種，疫苗分發事宜將由當地指定藥店負責，如華格林和CVS；所有養老院人員將打兩針疫苗，兩針之間相隔21天。
養老院是紐約州第一波疫情的重災區，根據美聯社今夏統計的數據，紐約州養老院內死亡人數超過6600人，占全州總死亡人數的23%。
此外，聯邦食品和藥品管理局(FDA)此前已批准莫德納疫苗緊急使用，近600萬莫德納疫苗已於20日發貨運至全國各地，其中紐約州將接收近35萬。
●葛謨呼籲 對英旅客強制檢測或禁止入境
葛謨並表示，根據英國首相強森(Boris Johnson)的說法，新型毒株的傳播能夠力比原毒株高70%，目前在英格蘭東南部傳播，已發現超過1100個病例；此前荷蘭、比利時等國已暫時禁止英國航班落地，奧地利和義大利也表示將禁止英國航班。
目前每天有六個航班往返紐約市與倫敦之間，但紐新航港局(Port Authority)無權限制國際航班，葛謨呼籲聯邦政府快速反應，要求對從英格蘭來的旅客強制檢測或發出旅行禁令；「這種新毒株可能今天就已坐飛機在甘迺迪機場降落了，我們到底要犯多少次錯誤才能吸取教訓？」
州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)表示，目前紐約州還未發現這種新型毒株，而州府發現的新冠病毒上次變異是在今年4月。
州府數據顯示，全州19日新增病例9957例，陽性率為5.05%，其中紐約市新增3244例；全州新冠住院總人數比18日下降，目前為6185例，仍處於自5月中旬以來的高位，全州新增死亡123人。
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