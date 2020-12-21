紐約首批疫苗到貨 養老院人員本周起接種

紐約州首輪輝瑞疫苗訂單已經全數到貨，養老院本周將開始接種疫苗。（美聯社）

紐約州 州長葛謨 (Andrew Cuomoo)20日表示，首輪輝瑞疫苗 訂單已經全數到貨，養老院本周將開始接種疫苗，州府訂購的首批莫德納(Moderna)新冠疫苗已於20日發貨；此外，由於英國出現一種變異的新冠病毒毒株，傳播速度更快，葛謨更直接痛批聯邦，要聯邦政府對英國入境旅客採取強制檢測，或禁止入境等措施，防止新型毒株傳入美國。

紐約州府訂購的首批莫德納新冠疫苗已於20日發貨。（路透）

葛謨表示，輝瑞提供給紐約州的首批17萬劑新冠疫苗已全數到貨，未出現像有些州碰到的缺貨狀況；葛謨的高級助理羅茲(Gareth Rhodes)表示，其中一半已用於給高危醫護人員接種，另一半將提供給養老院人員，預計約8萬劑；葛謨說，養老院將從本周開始接種，疫苗分發事宜將由當地指定藥店負責，如華格林和CVS；所有養老院人員將打兩針疫苗，兩針之間相隔21天。

養老院是紐約州第一波疫情的重災區，根據美聯社今夏統計的數據，紐約州養老院內死亡人數超過6600人，占全州總死亡人數的23%。

此外，聯邦食品和藥品管理局(FDA)此前已批准莫德納疫苗緊急使用，近600萬莫德納疫苗已於20日發貨運至全國各地，其中紐約州將接收近35萬。

葛謨呼籲聯邦給政府對英國入境旅客採取強制檢測或禁止入境等措施，防止新型毒株傳入美國。（州長辦公室提供）

●葛謨呼籲 對英旅客強制檢測或禁止入境

葛謨並表示，根據英國首相強森(Boris Johnson)的說法，新型毒株的傳播能夠力比原毒株高70%，目前在英格蘭東南部傳播，已發現超過1100個病例；此前荷蘭、比利時等國已暫時禁止英國航班落地，奧地利和義大利也表示將禁止英國航班。

目前每天有六個航班往返紐約市與倫敦之間，但紐新航港局(Port Authority)無權限制國際航班，葛謨呼籲聯邦政府快速反應，要求對從英格蘭來的旅客強制檢測或發出旅行禁令；「這種新毒株可能今天就已坐飛機在甘迺迪機場降落了，我們到底要犯多少次錯誤才能吸取教訓？」

州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)表示，目前紐約州還未發現這種新型毒株，而州府發現的新冠病毒上次變異是在今年4月。

州府數據顯示，全州19日新增病例9957例，陽性率為5.05%，其中紐約市新增3244例；全州新冠住院總人數比18日下降，目前為6185例，仍處於自5月中旬以來的高位，全州新增死亡123人。