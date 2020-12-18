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特殊高中考試1月27日開始 公校錄取標準大改

記者張晨/紐約報導
市教育局表示，在一年內不會使用任何學術指標來錄取學生入讀競爭性中學，共有196所中學使用篩選來決定錄取結果。取自市教育局推特
市教育局表示，在一年內不會使用任何學術指標來錄取學生入讀競爭性中學，共有196所中學使用篩選來決定錄取結果。取自市教育局推特

備受關注的紐約市特殊高中錄取考試期限在18日終於被排上日程；市教育局表示，1月27日開始在各申請者的學校進行實體考試，而公校的錄取標準也有所變化。

市教育局表示，考慮到疫情對教育系統的影響，天才班考試尚未有定論， 但也表示，在一年的時間內不會使用任何學術指標來錄取學生入讀競爭性中學。共有196所中學使用篩選來決定錄取結果。

疫情的持續已經淘汰或從根本上改變了公校的運營措施，從標準化考試成績到年級再到出勤率。市教育局表示，雖然明年將取消以學術為基礎的招生，但優先錄取本學生申請者的中學可以繼續進行。

但教育局依然保留了高中的學術篩選政策，裁定基於考量學生去年第一學期獲得的成績，以及2018-2019學期的標準化考試成績。並要求經過篩選的高中公開展示其錄取標準，儘管以前允許他們為內部招生目的而對學生進行排名，但現在該過程將在教育局總部進行。

教育局還表示，高中招生的學區優先錄取條件將在未來兩年內逐步淘汰。全市八所特殊高中的入學率將基本保持不變；從1月27日開始，入學僅取決於這一次考試，該考試將在每位申請者的學校進行。而拉瓜地亞音樂藝術表演高中(LaGuardia H)的試音考試將在明年以線上的形式進行。

教育局將於2021年1月11日這一周開始接受初中申請，截止日期為2月8日開始這一周。高中申請則從1月18日這一周開始，截止日期到2月22日這一周結束。

教育局 招生 疫情

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