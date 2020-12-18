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2016年來最大雪 紐約迅速恢復正常

記者和釗宇金春香／紐約報導
入冬以來首場暴風雪侵襲紐約，圖為曼哈頓街頭的雪中景象。(路透)
入冬以來首場暴風雪侵襲紐約，圖為曼哈頓街頭的雪中景象。(路透)

入冬以來的首場暴風雪侵襲紐約，在新冠疫情再度抬頭之際，成為眾多市民眼中的吉兆，希望風雪能一掃病毒帶來的陰霾。市長白思豪(Bill de Blasio)17日表示，本次暴雪的降雪量為2016年以來最大，而且多於去年整個冬季的降雪量，不過還是少於預期；他說，全市餐館的戶外用餐項目已於17日晚恢復，換邊停車將繼續暫停至19日(周六)，公校到校上課18日(周五)恢復正常。

白思豪表示，全市積雪最厚的地區是布朗士區，積雪接近11吋，其他地區大多在五至八吋不等；相比之下，去年整個冬天的降雪只有4.8吋；市府17日下午表示，清潔局的鏟雪工作進展迅速，全市餐館17日晚可恢復戶外營業。

清潔局代理局長葛雷森(Edward Grayson)表示，餐館的戶外用餐設施基本沒有影響鏟雪工作，「我們的工人基本上都能識別並繞開戶外用餐設施，這說明之前的提示起了作用。」

市緊急事務處理辦公室主任克薇爾(Deanne Criswell)表示，暴雪中心已經離開紐約市，儘管本輪降雪量小於預期，沒有導致斷樹或者停電，但天氣仍然寒冷；她呼籲市民鏟雪時注意保暖，小心脫水，盡量不要開車。

白思豪還表示，全市公校將於周五恢復到校上課，換邊停車則將暫停至周六；市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)則表示，全市新冠檢測點已從17日中午至下午2時起恢復工作。

大都會運輸署(MTA)的地鐵和公車都在雪中運行，但班次減少，也有延遲現象，紐約市內橋樑和隧道17日上午已全部重開，並限制車輛速度；紐新航港局(Port Authority)的巴士站也已恢復。

州長葛謨(Andrew Cuomo)17日宣布，州內18個降雪量較大的郡進入緊急狀態(state of emergency)；他並指出，暴風雪並未對聯邦疫苗運輸造成影響，疫苗主要由FedEx和UPS空運，州府也已經準備好路面工作隨時領取空運來的疫苗。

紐約州長葛謨17日宣布州內18個地區進入緊急狀態。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨17日宣布州內18個地區進入緊急狀態。（州長辦公室提供）
紐約市遭遇暴風雪，降雪量為2016年以來最大，而且多於去年整個冬季的降雪量。（記...
紐約市遭遇暴風雪，降雪量為2016年以來最大，而且多於去年整個冬季的降雪量。（記者和釗宇／攝影）
紐約州長葛謨17日宣布州內18個地區進入緊急狀態。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨17日宣布州內18個地區進入緊急狀態。（州長辦公室提供）
全市餐館的戶外用餐項目已於17日晚恢復，員工正在著手恢復營業。（記者和釗宇／攝影...
全市餐館的戶外用餐項目已於17日晚恢復，員工正在著手恢復營業。（記者和釗宇／攝影）
紐約市16日遭遇暴雪天氣，降雪量為2016年以來最大，而且多於去年整個冬季的降雪...
紐約市16日遭遇暴雪天氣，降雪量為2016年以來最大，而且多於去年整個冬季的降雪量。（記者和釗宇／攝影）

降雪 紐約市 白思豪

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