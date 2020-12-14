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紐約市疫苗開打 白思豪：防疫別鬆懈

記者和釗宇／紐約報導
首批疫苗14日運抵紐約，紐約市多家醫院已準備好儲藏疫苗的冷櫃。（美聯社）
首批疫苗14日運抵紐約，紐約市多家醫院已準備好儲藏疫苗的冷櫃。（美聯社）

紐約州日新增新冠死亡病例超過百例，為5月下旬以來首次；第一批輝瑞疫苗已經起運，預計紐約市14日就可開打疫苗；不過市長白思豪(Bill de Blasio)13日表示，雖然疫苗馬上到來，但無法立刻大規模接種，未來兩個月疫情仍然兇險非常，呼籲民眾繼續嚴格防疫，節假日避免旅行。

數據顯示，全州12日新增新冠病例1萬194例，陽性率4.96%，其中紐約市新增病例3378例；同時，全州新增死亡病例達到106例，為5月25日以來首次超過百例。

白思豪13日在參加教會活動時表示，第二波疫情已經到來，未來兩個月民眾更須多加小心，嚴格防疫，在疫苗大規模接種之前避免醫療資源過載的情況發生；他說，「我呼籲所有市民保持疫情發生以來的嚴格防疫，保護彼此。」

白思豪表示，「12月和1月將會非常困難，我要求所有市民多家小心，嚴格防護，不要旅行；儘管節假日回鄉看望親人是一直以來的傳統，但是今年並不適合旅行，而應該團結抗疫；節假日裡，市民應盡量小規模安全慶祝，再過幾個月我們就能轉危為安。」

白思豪表示，雖然疫苗馬上到來，但無法立刻大規模接種，未來兩個月疫情仍然兇險非常。...
白思豪表示，雖然疫苗馬上到來，但無法立刻大規模接種，未來兩個月疫情仍然兇險非常。（市長辦公室提供）

據美聯社報導，首批輝瑞疫苗已於13日運出輝瑞位於密西根州的工廠，預計14日將抵達全美50州；州長葛謨(Andrew Cuomo)此前表示，紐約州首批疫苗將有17萬劑，分發給養老院人員和一線醫護人員；紐約市將獲得7萬2000劑疫苗，為十個地區之首，之後是長島獲得2萬6500劑，中哈德遜地區獲得1萬9200劑，西紐約地區獲得1萬4500劑；此外，莫德納(Moderna)的34萬6000劑疫苗也將於21日起陸續抵達紐約。

據報導，分給紐約州的疫苗預計將先抵達聯邦快遞(FedEx)的多個轉運點，然後再運往全州各地；每個轉運點都配備了冷櫃，確保疫苗極低溫冷藏；葛謨則指出，首批疫苗將運至全州90個冷藏點，但目前仍不知道每個冷藏點能分到多少；此前有報導稱，西奈山醫院旗下的七家醫院將被分到975劑疫苗，布朗士區醫療系統(BronxCare)將被分配8000劑。

第一批輝瑞疫苗已經起運，預計紐約市今日就可開打疫苗。（美聯社）
第一批輝瑞疫苗已經起運，預計紐約市今日就可開打疫苗。（美聯社）

白思豪此前表示，紐約市疫苗指揮中心將於14日投入運營，以協調全市範圍的疫苗接種，並管理和監控實時分發，從交付工作到故障排除等，都由疫苗指揮中心全權負責；此外，該指揮中心還將確保疫苗接種的公平性、對公眾的透明度，並解決民眾對疫苗不信任問題。

數據顯示，紐約州日新增新冠死亡病例超過百例，為5月下旬以來首次。（美聯社）
數據顯示，紐約州日新增新冠死亡病例超過百例，為5月下旬以來首次。（美聯社）

疫苗 紐約市 白思豪

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