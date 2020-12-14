風暴導致長島大停電 電力局向供電公司求償7000萬

PSEG長島在伊賽亞斯風暴後修復供電系統。(取自PSEG推特)

今年8月的熱帶風暴 伊賽亞斯(Isaias)造成紐約州 自2012年珊迪風災以來最嚴重斷電事故，長島 地區超過42萬戶家庭停電，很多家庭停電持續數天；長島電力局(Long Island Power Authority，簡稱LIPA)日前對負責長島的供電公司「PSEG」提告，要求該公司賠償7000萬元。

長島的主要供電商是總部位於新澤西州的PSEG，長島電力局指控「PSEG」長島分公司違反合同，對伊賽亞斯風暴的應對不足，特別是電力中斷和通訊系統的管理，以及缺乏業務連續性計畫，這些都在系統崩潰時能發揮至關重要的作用；LIPA還要求法院命令該電力公司優先修復這些系統，以避免將來再次發生故障。

長島電力局執行長法爾科內(Tom Falcone)表示，「PSEG長島在過去七年中已從長島客戶那裡收取了近十億元，但未能履行其基本義務」，該電力公司必須「立即修復這些故障的信息技術系統，並遵守其合同」。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，此訴訟是州公共服務廳(Department of Public Service)和LIPA在9月和11月發布的調查報告的一個直接結果；他在聲明中表示，當公共事業公司的服務不足時，此次事件中可以說是完全失敗，這些公司必須承擔責任。

長島電力局日前出爐的調查報告顯示，PSEG長島存在管理不善、電力中斷系統在風暴前已不運作、語音溝通不暢、對民眾承諾了修復時間卻無法如期修復等問題；隨後，電力公司承認在風暴期間和之後的表現不佳，並承諾會改善服務。

PSEG長島表示，他們知道此訴訟，正在進行審查，「我們一直致力於成為LIPA的首選電力供應商，會繼續與LIPA合作為客戶提供更好服務」。

8月4日的熱帶風暴伊賽亞斯造成全州近130萬用戶停電，其中紐約市和長島地區很多家庭甚至遭受數天乃至整周的供電中斷，不僅生活不便，也造成食品、藥物損壞等嚴重損失。

州府經過調查後於上月宣布，電力公司聯合愛迪生(ConEd)有33項違規行為，將面臨1.02億元罰款；Orange&Rocklan有38項違規、被罰1900萬元；Central Hudson有32項違規、被罰款1600萬元。