我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

風暴導致長島大停電 電力局向供電公司求償7000萬

記者朱蕾／紐約報導
PSEG長島在伊賽亞斯風暴後修復供電系統。(取自PSEG推特)
PSEG長島在伊賽亞斯風暴後修復供電系統。(取自PSEG推特)

今年8月的熱帶風暴伊賽亞斯(Isaias)造成紐約州自2012年珊迪風災以來最嚴重斷電事故，長島地區超過42萬戶家庭停電，很多家庭停電持續數天；長島電力局(Long Island Power Authority，簡稱LIPA)日前對負責長島的供電公司「PSEG」提告，要求該公司賠償7000萬元。

長島的主要供電商是總部位於新澤西州的PSEG，長島電力局指控「PSEG」長島分公司違反合同，對伊賽亞斯風暴的應對不足，特別是電力中斷和通訊系統的管理，以及缺乏業務連續性計畫，這些都在系統崩潰時能發揮至關重要的作用；LIPA還要求法院命令該電力公司優先修復這些系統，以避免將來再次發生故障。

長島電力局執行長法爾科內(Tom Falcone)表示，「PSEG長島在過去七年中已從長島客戶那裡收取了近十億元，但未能履行其基本義務」，該電力公司必須「立即修復這些故障的信息技術系統，並遵守其合同」。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，此訴訟是州公共服務廳(Department of Public Service)和LIPA在9月和11月發布的調查報告的一個直接結果；他在聲明中表示，當公共事業公司的服務不足時，此次事件中可以說是完全失敗，這些公司必須承擔責任。

長島電力局日前出爐的調查報告顯示，PSEG長島存在管理不善、電力中斷系統在風暴前已不運作、語音溝通不暢、對民眾承諾了修復時間卻無法如期修復等問題；隨後，電力公司承認在風暴期間和之後的表現不佳，並承諾會改善服務。

PSEG長島表示，他們知道此訴訟，正在進行審查，「我們一直致力於成為LIPA的首選電力供應商，會繼續與LIPA合作為客戶提供更好服務」。

8月4日的熱帶風暴伊賽亞斯造成全州近130萬用戶停電，其中紐約市和長島地區很多家庭甚至遭受數天乃至整周的供電中斷，不僅生活不便，也造成食品、藥物損壞等嚴重損失。

州府經過調查後於上月宣布，電力公司聯合愛迪生(ConEd)有33項違規行為，將面臨1.02億元罰款；Orange&Rocklan有38項違規、被罰1900萬元；Central Hudson有32項違規、被罰款1600萬元。

長島 熱帶風暴 紐約州

上一則

長島納蘇郡65%屋主 今年地產稅增加

下一則

紐約市疫苗開打 白思豪：防疫別鬆懈

延伸閱讀

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾
疫苗開打在即 白思豪：未來兩個月仍非常困難

疫苗開打在即 白思豪：未來兩個月仍非常困難
拜登選新司法部長 紐約州長葛謨、前代理司法部長葉慈呼聲高

拜登選新司法部長 紐約州長葛謨、前代理司法部長葉慈呼聲高
紐約州長葛謨 是拜登的新司法部長？

紐約州長葛謨 是拜登的新司法部長？
拜登政府司法部長考慮人選 傳紐約州長葛謨在列

拜登政府司法部長考慮人選 傳紐約州長葛謨在列
51萬劑在路上 葛謨促聯邦公平分發疫苗

51萬劑在路上 葛謨促聯邦公平分發疫苗

熱門新聞

多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約州確診破77萬 紐約市新增3378人染疫

2020-12-14 01:35
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票