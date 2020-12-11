疫情耽誤功課 市府推線上補習…紐約州再增逾萬病例、死亡92人

市教育局將啟動「2021年學生成就計畫」，彌補公校學生因新冠疫情耽誤的學習進度；圖為曼哈頓華埠容閎小學。(Getty Images)

市長白思豪 (Bill de Blasio)10日宣布，為彌補公校學生因新冠疫情 耽誤的學習進度，市教育局 將啟動一項名為「2021年學生成就計畫」(2021 Student Achievement Plan)項目，通過設置各種線上課程，讓學生們在課餘時間補上落下的課程，同時也協助教師和家長更好地支持學生的學業；然而疫情仍然不斷反彈，全州日新增病例仍然破萬人，皇后區一所小學本周剛重開一天後，就因發現多個病例被迫再次關校。

白思豪表示，疫情導致紐約市公校春天全面進入線上教學，不少學生因為缺乏遠程教育工具而耽誤課程；他說，預計明年9月新學年開始時，公校將徹底恢復正常，而且現在遠程教育設備已經充足，因此需要現在著手幫助功課落下的學生補習，讓所有人明年處於同一起跑線上。

教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)表示，在該計畫內，教育局將進行一系列評估學生知識的考試，以確認學生的功課進度，再進行針對性的補習；他說，教育局將為所有學校設置一系列網上課程，供學生根據自己的需求選課，可以在放學後利用自己方便的時間補課；同時，該計畫還將設置一站式的網上學習平台，學生、教師和家長可以在平台上分享教學資源，掌握學生學習進度。

此外，該計畫還將深化教師培訓，指導他們根據不同學生需求進行教學；該計畫還將設置「家長大學」，指導家長在家中幫助學生補習，提供多語言服務，以及心理健康輔導平台。

不過，白思豪和卡蘭扎並未透露更多細節，例如評估考試的性質、評估標準、網課呈現形式等；白思豪說，距離下學年開學還有九個月，市府未來幾周將公布更多細節。

白思豪澄清，網上補習並不是要取代實體課；卡蘭扎則表示這是適應疫後「新常態」之舉，「很顯然我們無法回到疫情之前的世界了。」

此外，州府數據顯示，全州9日新增新冠病例1萬178例，其中紐約市新增3370例；全州新冠住院人數已增至5164人，創下5月中旬以來新高；10日新增死亡92人。

由於疫情不斷反彈，皇后區的公立232小學本周剛剛重開一天之後又得關閉；紐約郵報報導，該校本周一重開後，周二就因在強制檢測中發現多個新冠病例而被迫關門，全部轉入線上教學；根據州府數據，該校上周就有六名教職員工和一名學生感染；但該校校長約瑟芬森(Lisa Josephson)表示，人員在校內感染的可能性不高，學校不是傳染源。