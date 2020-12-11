我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

拜登、賀錦麗 獲選時代雜誌年度風雲人物

疫情耽誤功課 市府推線上補習…紐約州再增逾萬病例、死亡92人

記者和釗宇／紐約報導
市教育局將啟動「2021年學生成就計畫」，彌補公校學生因新冠疫情耽誤的學習進度；圖為曼哈頓華埠容閎小學。(Getty Images)
市教育局將啟動「2021年學生成就計畫」，彌補公校學生因新冠疫情耽誤的學習進度；圖為曼哈頓華埠容閎小學。(Getty Images)

市長白思豪(Bill de Blasio)10日宣布，為彌補公校學生因新冠疫情耽誤的學習進度，市教育局將啟動一項名為「2021年學生成就計畫」(2021 Student Achievement Plan)項目，通過設置各種線上課程，讓學生們在課餘時間補上落下的課程，同時也協助教師和家長更好地支持學生的學業；然而疫情仍然不斷反彈，全州日新增病例仍然破萬人，皇后區一所小學本周剛重開一天後，就因發現多個病例被迫再次關校。

白思豪表示，疫情導致紐約市公校春天全面進入線上教學，不少學生因為缺乏遠程教育工具而耽誤課程；他說，預計明年9月新學年開始時，公校將徹底恢復正常，而且現在遠程教育設備已經充足，因此需要現在著手幫助功課落下的學生補習，讓所有人明年處於同一起跑線上。

教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)表示，在該計畫內，教育局將進行一系列評估學生知識的考試，以確認學生的功課進度，再進行針對性的補習；他說，教育局將為所有學校設置一系列網上課程，供學生根據自己的需求選課，可以在放學後利用自己方便的時間補課；同時，該計畫還將設置一站式的網上學習平台，學生、教師和家長可以在平台上分享教學資源，掌握學生學習進度。

此外，該計畫還將深化教師培訓，指導他們根據不同學生需求進行教學；該計畫還將設置「家長大學」，指導家長在家中幫助學生補習，提供多語言服務，以及心理健康輔導平台。

不過，白思豪和卡蘭扎並未透露更多細節，例如評估考試的性質、評估標準、網課呈現形式等；白思豪說，距離下學年開學還有九個月，市府未來幾周將公布更多細節。

白思豪澄清，網上補習並不是要取代實體課；卡蘭扎則表示這是適應疫後「新常態」之舉，「很顯然我們無法回到疫情之前的世界了。」

此外，州府數據顯示，全州9日新增新冠病例1萬178例，其中紐約市新增3370例；全州新冠住院人數已增至5164人，創下5月中旬以來新高；10日新增死亡92人。

由於疫情不斷反彈，皇后區的公立232小學本周剛剛重開一天之後又得關閉；紐約郵報報導，該校本周一重開後，周二就因在強制檢測中發現多個新冠病例而被迫關門，全部轉入線上教學；根據州府數據，該校上周就有六名教職員工和一名學生感染；但該校校長約瑟芬森(Lisa Josephson)表示，人員在校內感染的可能性不高，學校不是傳染源。

市教育局將啟動「2021年學生成就計畫」，彌補公校學生因新冠疫情耽誤的學習進度；...
市教育局將啟動「2021年學生成就計畫」，彌補公校學生因新冠疫情耽誤的學習進度；圖為教育總監卡蘭扎。（市長辦公室提供）
市教育局將啟動「2021年學生成就計畫」，彌補公校學生因新冠疫情耽誤的學習進度。...
市教育局將啟動「2021年學生成就計畫」，彌補公校學生因新冠疫情耽誤的學習進度。（市長辦公室提供）
市長白思豪表示，市教育局將啟動「2021年學生成就計畫」，彌補公校學生因新冠疫情...
市長白思豪表示，市教育局將啟動「2021年學生成就計畫」，彌補公校學生因新冠疫情耽誤的學習進度。（市長辦公室提供）

教育局 白思豪 疫情

上一則

學校檢測計畫混亂 市議員促改善

下一則

前高盛華裔高管涉洗錢 律師：檢方拒交有利嫌犯證據

延伸閱讀

紐約市教育局推線上課程 助因疫情功課落後的學生補課

紐約市教育局推線上課程 助因疫情功課落後的學生補課
白思豪：特權人士禁插隊打疫苗

白思豪：特權人士禁插隊打疫苗

布碌崙猶太教堂辦5000人葬禮 白思豪：再辦就關門

布碌崙猶太教堂辦5000人葬禮 白思豪：再辦就關門
白思豪：紐約首批疫苗下周到來 抗疫進入「最後階段」

白思豪：紐約首批疫苗下周到來 抗疫進入「最後階段」
19萬學生返校 初中估下月復課

19萬學生返校 初中估下月復課
市府更新疫情統計 快篩陽性列「疑似病例」

市府更新疫情統計 快篩陽性列「疑似病例」

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約州確診連2天破萬 紐約市3370人染疫

2020-12-10 20:15
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠