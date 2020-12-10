第2波疫情病例激增 逾八成醫院滿員

第二波疫情來襲，紐約醫院再次出現病床一位難求的問題。圖為今年4月紐約州揚克市的聖約瑟醫院收治新冠病患。(美聯社)

第二波疫情 導紐約確診病例激增，醫院可用病床數量再次瀕臨緊張邊緣，紐約市 和長島 的超八成醫院已住滿，可用床位比率都低於20%。

根據州最新公布數據，紐約市81%的醫院均處於滿員狀態，只有19%的醫院還在繼續收治病患；納蘇郡(Nassau County)和蘇福克郡(Suffolk County)，82%的床位已被占用，只有18%的床位空置；紐約市和長島四分之三的加護病房也已滿員，可供使用的床位只有25% 。

目前紐約州陽性率已逼近6%，春季爆發第一波疫情時，紐約市的疫情最為嚴重，如今第二波疫情則是其他地區較嚴重，包括手指湖(Finger Lakes)、水牛城(Buffalo)、羅徹斯特(Rochester)、雪城(Syracuse)以及哈德遜河谷中部地區(Mid-Hudson Valley)。

州長葛謨(Andrew Cuomo)指出，他已下令各醫院將床位容量增至25%，以避免大量湧入的病人再次使醫療系統不堪重負；他表示，不排除將醫院床位容量進一步增至50%，就像今年春季爆發時在紐約市所做的那樣。

一旦醫院為收治新冠病患做準備，而增加病床可容量，這意味著一般患者和非緊急手術都將被延後排程。

但好消息是，葛謨表示，紐約仍然保持著全國較低的感染率，但是每個人都必須盡自己一份力量來減緩病毒的傳播，阻止住院人數的上升；「如果我們共同努力，讓紐約保持堅強，我們就能控制這場疫情，直到疫苗出現。 」