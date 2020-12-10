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新投票系統困惑選民 布碌崙民主黨團提告

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市選舉投票系統，明年將改為「排序複選制」。(本報檔案照)
紐約市選舉投票系統，明年將改為「排序複選制」。(本報檔案照)

明年起紐約市選舉投票系統將改為「排序複選制」(ranked-choice voting system)，對此布碌崙(布魯克林)民主黨部(Brooklyn Democratic Party)認為，市府未能提供詳細指導，就更換投票形式，恐會導致選民困惑，向市府提出訴訟。

紐約市多年來在市級職位選舉中採用「兩輪決選制」(Run-off election)初選制度在今年宣告結束，明年起改為排序複選制，選民按自己的偏好對參選人排序；如果沒有任何人在第一輪計票中獲得超過50%的票數，票數最少的參選人會被淘汰，並且選擇該參選人的選民票數轉到第二選擇參選人上；此流程重複進行，直到剩下兩名參選人為止，屆時得票最多的參選人將勝選。

布碌崙民主黨部包括市議員亞當斯(Adrienne Adams)、薩繆爾(Alicka Ampry-Samuel)、康內基(Robert Cornegy)、康博(Laurie Cumbo)、路易斯(Farah Louis)、以及米勒(Daneek Miller)六名成員9日對市府提出訴訟，要求暫停實施新選舉制度，認為恐在六月初選開始時，無法就新選舉制度對選民進行足夠的宣導和教育，恐將會引起混亂。

全國有色人種促進法律協會(NAACP)也支持該訴訟，主席Hazel Dukes表示，「不理解轉換成排序複選制的需求在哪」，指出有很多選民都不明白新制度的運作方式，照目前看來，至少應該延遲實施，確保選民明白新制度後，再作調整。

但也有不少選民維權組織認為，新制度能改變舊制度下冗長且勞民傷財的初選，能讓政治參與更多元化，少數族裔參政機會將大大增加。

紐約市 布碌崙 投票

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