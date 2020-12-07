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聖誕期間軌道大修 E、M線將受影響

記者朱蕾╱紐約報導
MTA將在今年底到明年初進行為期九天的升級和維護工作，E和M線受影響。(MTA提供)
MTA將在今年底到明年初進行為期九天的升級和維護工作，E和M線受影響。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)將於26日(周六)至明年1月4日(周一)在皇后大道(Queens Blvd.)線上進行快速軌道信號升級和軌道維護，E和M號地鐵相關路段將受影響而改道。

以往每年聖誕節和新年之間，紐約地鐵的乘客數量會比平日少很多，大都會運輸署通常選擇在這段時間安排修繕；雖然今年由於新冠疫情，乘客人數大減且尚未恢復，MTA仍繼續這一傳統，在今年底至明年初，實施為期九天的地鐵升級和維護工作。

從26日早5時開始，至2021年1月4日早5時，皇后區曼哈頓之間的53街隧道(53rd Street Tunnel)將關閉，E號線將改為在曼哈頓西四街和皇后區羅斯福大道之間雙向運行F線。

M線變化最大，28日(周一)至31日(周四)的早5時至晚9時，皇后區森林小丘-71街(Forest Hills-71st Ave.)和曼哈頓艾塞克斯街(Essex St.)間的線路暫停，改為在曼哈頓下東城錢伯斯街(Chambers St.)和皇后區大都會大道(Metropolitan Ave.)間運行。

MTA開發長利博(Janno Lieber)表示，「儘管正值新冠疫情，MTA仍致力於在整個系統中安裝先進信號設備，我們利用假期和疫情期間較低的載客量，實施更多的工作並更快的完成。」

據MTA介紹，此次修繕是一個長期項目的一部分，該項目旨在將「基於通信的火車控制」現代信號技術應用在皇后區聯合大道(Union Turnpike)和曼哈頓50街之間；此技術已在七號線和L線上使用。新系統安裝並啟用後，皇后大道線每小時可運行的列車數量將從30提高到36列。

市捷運局(NYC Transit)代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)表示，此次安裝現代信號的工作可能會在短時間內影響乘客，但一旦完成，將能夠運行更多的列車、更少的延誤以及提高實時信息準確性。

民眾可至mta.info查詢地鐵運行的最新信息，並提前規畫出行方式。

皇后區 曼哈頓 MTA

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