我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

2周內到貨…納蘇郡長：打疫苗就是愛國

記者牟蘭／紐約報導
庫倫表示，為提高民眾對施打疫苗信心，納蘇郡將舉辦一系列公共宣傳活動。(納蘇郡政府提供)
庫倫表示，為提高民眾對施打疫苗信心，納蘇郡將舉辦一系列公共宣傳活動。(納蘇郡政府提供)

長島納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)日前宣布，新冠疫苗在兩周內抵達該郡，為提高民眾對施打疫苗信心，將舉辦一系列公共宣傳活動；她說，數據顯示有一半的美國民眾不願打疫苗，勢必對日後防疫造成極大漏洞，將再次重創經濟與民眾生活，「打疫苗不僅是為了公共健康，更是愛國的表現」。

庫倫4日在記者會上表示，美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)指出，如果不施打新冠疫苗，這種致命的病毒會繼續奪走民眾的生命，但數據顯示，全美有至少一半的民眾對疫苗持懷疑態度。

隨著該郡首批新冠疫苗將在兩周內陸續抵達，庫倫表示，納蘇郡政府將開展「納蘇郡，我們做得到」(We Can Do It, Nassau)公共宣傳活動，以提高公眾對疫苗的信心；她說，這個活動以二戰文化符號之一鉚釘女工 (Rosie the Riveter)為主題，強調團結與愛國，及控制疫情後學生返校與恢復經濟重要性。

庫倫表示，她希望藉由鉚釘女工回顧過去美國曾遭受巨大挑戰，激勵長島民眾不畏艱險、迎難而上；她介紹，這個宣傳活動包括利用多媒體、多宣傳平台推廣施打疫苗的重要性，聯繫前線醫護人員、宗教領袖，尤其是少數族裔社區宣導施打疫苗的重要性等系列推廣方式。

「新冠疫苗是這場瘟疫之戰的重要武器。」庫倫表示，施打疫苗不僅有利公共健康，更是愛國的表現，她承諾政府將為民眾爭取安全且有效的新冠疫苗，幫助對抗疫情，「對疫苗有信心，才能在這場戰爭中獲勝，重新帶來生機；我們在為生命作戰，當美國人團結一致，任何困難都能戰勝」。

疫苗 美國 長島

上一則

布碌崙科技高中校友會會長 投書聲援SHSAT

下一則

戴克高地聖誕燈飾 巴士觀光團因疫取消

延伸閱讀

FDA顧問：優先群最快11日打疫苗 一般民眾3月起接種

FDA顧問：優先群最快11日打疫苗 一般民眾3月起接種
英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種

英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種

直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種
新冠疫苗兩周內到長島 納蘇郡郡長：打疫苗就是愛國

新冠疫苗兩周內到長島 納蘇郡郡長：打疫苗就是愛國
台買哪家疫苗保密到家 「隱晦到有些奇怪」

台買哪家疫苗保密到家 「隱晦到有些奇怪」

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40

1張圖／紐約州新增確診連2天破萬 檢測陽性率近5%

2020-12-05 22:10
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29
紐約、新州超三分之一小商業關閉。(記者張晨/攝影)

疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉

2020-11-30 13:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻
北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲