佛奇：最早明年夏末 紐約可望恢復正常

佛奇指出，隨著疫苗出爐，紐約明年夏末或秋初有望恢復正常。（美聯社）

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)日前在接受媒體採訪時表示，若大部分民眾能在明年春季接種新冠疫苗，紐約市 有望最早在2021年夏末恢復疫情 前的正常狀況；而紐約市的恢復正常，將會對全美恢復正常起到決定性作用。

佛奇在1日晚間接受WNBC採訪時表示，紐約乃至全美要想重回疫情前的正軌，「我認為這將完全取決於全國人民，特別是紐約人對疫苗的接受程度」；佛奇說，紐約吸引眾多遊客，它能正常化，影響會拓展到全美國，促進全美的正常化。

但佛奇表示，能恢復到疫情前正常生活的前提是，有75%到85%的人接種了疫苗。

美國疾病防治中心(CDC)已宣布，醫護人員和居住在長期護理設施內的耆老，將是首先接種疫苗的人群；疫苗預計將於12月中下旬開始分發。

佛奇也對學校重啟提出建議，表示應該出台具體計畫保護學校裡的學生，認為孩子們是否返校上課的決策，應該盡其所能維持穩定狀態，不要變來變去；他並指出，「疫情在兒童中傳播的程度遠低於預期。」保護孩子並讓他們留在學校的最好方法是減少社區傳播。

而對於紐約、新州和康州是否可能因疫情反彈而進入第二輪封鎖，佛奇則表示「難以預測」，但強調人們需了解目前病例數仍正在激增，防疫上不能放鬆。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)此前也警告，最容易染疫的人群及其家庭成員、護理人員，應盡可能待在家中，戴好口罩。