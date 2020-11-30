示威、暴亂多…2020財年紐約市警加班費逾7億元

2020財年由於佛洛伊德案後示威和暴亂多，導致市警加班費激增。（記者洪群超／攝影）

2020財年，紐約市 給市警警員加班費的總支出為7億2139萬餘元，比三年前增加了近25%；5月底佛洛伊德(George Floyd)案後發生的眾多示威和暴亂活動，是導致警方加班激增的主要原因之一。

根據紐約市獨立預算 辦公室(New York City Independent Budget Office)的數據，從2019年7月1日至2020年6月30日的2020財年，市警制服警員的加班費支出為7億2139萬餘元；比2018財年的5億8929萬餘元，增加1億3000餘元。2020財年，每月的加班費約為5400萬元，但6月出現激增，為1億7900萬元，多場遊行示威、暴亂等均需要大量警力。

由於新冠疫情 給紐約市帶來的經濟負擔以及佛洛伊德案後出現削減警務經費的呼聲高漲，紐約市議會表決通過的2021財年預算中，市警總局被削減10億元經費。

2014年至2020年，市警平均每年的加班費支出為7.11億元，雖然削減警務經費中，將2021財年的加班預算從6.03億元削減到2.68億元，但市獨立預算辦公室預測市警2021年財年支付的加班費會超過預算，前四個月，市警加班費約為1.12億元，比上一個財年減少34%，主要是由於通常每年都會舉行的多項重大活動由於新冠疫情被取消。

該辦公室的初步數據顯示，2021財年開始的前三個月，市警加班費支付7月是1380萬元，8月為4370萬元，9月為2800萬元；11月的大選以及隨著疫情結束，大型活動陸續恢復，警員加班時間會有所增加。