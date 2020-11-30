我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：感恩節後確診會狂飆 防疫限制須延到聖誕

等不到新紓困！8700萬勞工年底恐失聯邦保障

示威、暴亂多…2020財年紐約市警加班費逾7億元

記者朱蕾／紐約報導
2020財年由於佛洛伊德案後示威和暴亂多，導致市警加班費激增。（記者洪群超／攝影）
2020財年由於佛洛伊德案後示威和暴亂多，導致市警加班費激增。（記者洪群超／攝影）

2020財年，紐約市給市警警員加班費的總支出為7億2139萬餘元，比三年前增加了近25%；5月底佛洛伊德(George Floyd)案後發生的眾多示威和暴亂活動，是導致警方加班激增的主要原因之一。

根據紐約市獨立預算辦公室(New York City Independent Budget Office)的數據，從2019年7月1日至2020年6月30日的2020財年，市警制服警員的加班費支出為7億2139萬餘元；比2018財年的5億8929萬餘元，增加1億3000餘元。2020財年，每月的加班費約為5400萬元，但6月出現激增，為1億7900萬元，多場遊行示威、暴亂等均需要大量警力。

由於新冠疫情給紐約市帶來的經濟負擔以及佛洛伊德案後出現削減警務經費的呼聲高漲，紐約市議會表決通過的2021財年預算中，市警總局被削減10億元經費。

2014年至2020年，市警平均每年的加班費支出為7.11億元，雖然削減警務經費中，將2021財年的加班預算從6.03億元削減到2.68億元，但市獨立預算辦公室預測市警2021年財年支付的加班費會超過預算，前四個月，市警加班費約為1.12億元，比上一個財年減少34%，主要是由於通常每年都會舉行的多項重大活動由於新冠疫情被取消。

該辦公室的初步數據顯示，2021財年開始的前三個月，市警加班費支付7月是1380萬元，8月為4370萬元，9月為2800萬元；11月的大選以及隨著疫情結束，大型活動陸續恢復，警員加班時間會有所增加。

2020財年紐約市警制服警員加班費總支出為7億2139萬餘元。(本報檔案照)
2020財年紐約市警制服警員加班費總支出為7億2139萬餘元。(本報檔案照)
佛洛伊德案引發的示威活動，大批警員在現場維持秩序。(推特視頻截圖)
佛洛伊德案引發的示威活動，大批警員在現場維持秩序。(推特視頻截圖)

紐約市 預算 疫情

上一則

郵寄選票算不完 紐約市延期提交計票

下一則

MTA虧空大 史島居民過橋費折扣恐取消

延伸閱讀

聖蓋博市成立HEAR委員會 市議員籲踴躍申請

聖蓋博市成立HEAR委員會 市議員籲踴躍申請
農工大學成立「佛洛伊德」實習計畫

農工大學成立「佛洛伊德」實習計畫
國會眾議員羅斯承認敗選 電賀瑪麗奧

國會眾議員羅斯承認敗選 電賀瑪麗奧
西費城投彈悲劇35周年 市府道歉

西費城投彈悲劇35周年 市府道歉
聖荷西警方出勤錄影畫面 市議會可要求公布

聖荷西警方出勤錄影畫面 市議會可要求公布
白登勝選 商家心安拆木板

白登勝選 商家心安拆木板

熱門新聞

1張圖／紐約州單日確診6723人 死亡數55人

2020-11-29 21:55
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
布碌崙一場16歲生日宴會變成大屠殺。（citizen視頻截圖）

甜蜜16歲生日聚會變大屠殺 布魯克林1死6重傷

2020-11-23 12:05
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單
馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索
魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事