單日新增病例近7000人 紐約州擬啟冬日防疫計畫 力保學校重開

葛謨表示，州府正在制定「冬日防疫計畫」，將根據感恩節後的疫情情勢擇機實施。（州長辦公室提供）

紐約州新冠疫情 反彈加速，日新增病例已逼近7000人，全州總住院人數、日新增死亡人數均創下近五個月來新高；州長葛謨(Andrew Cuomo)26日表示，為應對感恩節後可能快速反彈的疫情，州府正在制定「冬日防疫 計畫」，包括學校重開計畫，考慮把要分配給養老院和一線工作人員的部分檢測 資源，挪去分配給學校。

州府數據顯示，全州25日共進行新冠檢測21萬7721次，創下歷史新高，陽性率為3.1%；25日新增病例達到6933例，創下4月中旬以來新高，其中紐約市新增病例2331例；同時，全州新冠總住院人數也增至3056人，25日新增死亡67人，均創下近五個月以來新高。

葛謨表示，冬日防疫計畫將繼續實施州府的「聚集防疫策略」(Micro-Cluster Strategy)，畫分「紅區」、「橙區」、「黃區」三級防疫區，在保證公共衛生安全的情況，下將經濟影響降至最小；此外，新計畫中州府將盡力確保幼兒園至八年級學校保持開放，同時也會將各地的住院率、剩餘床位數、是否關閉擇期手術等指標，納入防疫政策制定考量；另外，州府也將制定州內的疫苗分發計畫。

葛謨說，州府將制定一個能夠讓學校重開的「安全陽性率」指標，「目前所有數據都顯示，學校相比周邊社區更為安全，我們將繼續加強學校的檢測力度，並保證一定的檢測率；換句話說，如果想讓學校保持開放，各學區就必須在很長一段時間內保證高強度檢測。」他還說，州府或將考慮把部分要分配給養老院和一線員工的檢測資源，分配給學校。

他說，感恩節引起的疫情反彈規模，可能要經過數周才準確評估，「我們需要評估疫情到底是全州蔓延，還是只在某些地區爆發，目前我們還不能確定感恩節人們的出行規模和社交頻率；但可以確定的是，疫情數字會繼續增長，越來越多的人住進ICU、插管治療，最後就是更多人死亡；但相比全美其他地區，紐約州防疫仍然做得不錯。」