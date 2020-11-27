雖被最高法院判決違憲 華裔挺葛謨宗教限聚令

不少華人民眾表示，波羅園猶太人仍然不遵守防疫政策，在外頭也不戴口罩。(記者顏潔恩/攝影)

聯邦最高法院25日晚以5票對4票做出裁決，暫時中止紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)以對抗新冠肺炎為由，限制宗教活動人數的限聚令，認為該命令違憲，侵犯羅馬天主教會布碌崙(布魯克林)教區(Roman Catholic Diocese of Brooklyn)和正統猶太 人進行宗教活動自由的權利；華裔民眾對此表示，不認為葛謨做法具有宗教針對性，相反只是為了控制新冠疫情 所下的政策，希望各族裔民眾都能堅守防疫 政策。

為了控制新冠疫情擴大，州府10月份發布防疫令，將教堂舉行的宗教活動限制十人(紅色聚集疫情區)或25人(橙色警戒區)以下；因不滿這項條令，羅馬天主教會布碌崙教區向聯邦法院提出訴訟，在25日的庭訊結果中，法院判葛謨違憲。

活躍於社區事務的華人健康協會會長陳麗娜表示，她身邊有認識多年的正統猶太教朋友，在疫情間跟他們接觸過，發現他們確實對新冠病毒一點都不感到緊張；就算家族裡已有人因新冠肺炎去世，剩下的人覺得自己身上有抗體，更加不小心，走在外面也不戴口罩。

陳麗娜說，正是因為有人懷著這樣的想法，葛謨的防疫令顯得更有必要；她並不覺得防疫令有針對宗教團體的嫌疑，僅僅是因為疫情回溫，州府想要及時遏制傳播源所作出的努力。

不少華人民眾表示，波羅園猶太人仍然不遵守防疫政策，在外頭也不戴口罩。(記者顏潔恩/攝影)

居住在布碌崙(布魯克林)8大道的林依芳表示，她過去經常到正統猶太人集中的波羅園(Borough Park)辦事，親眼見到當地大多民眾不把病毒當回事，也從來不遵守市府或州府的防疫令；她表示雖可以理解宗教活動遭到限制，對有信仰、虔誠的教徒來說是件不愉快的事，但若正統猶太人從始至終都堅守防疫，讓各個族裔都感到安全，相信州府一開始也不會頒布限制宗教活動人數的防疫令。

在日落公園和波羅園地帶經營亞洲超市的韓裔李先生說，他與正統猶太人過去從來都沒有矛盾，也明白宗教信仰使他們在防護措施上做得不充足；但他也提到，抗疫畢竟是大家共同執行才能做到的事，也不覺得葛謨的防疫令過分，希望宗教團體能意識到這一點，全面配合。