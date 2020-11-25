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上州猶太教堂 爆違規千人出席婚禮

記者顏潔恩／紐約報導
之前布魯克林威廉斯堡的Yetev Lev temple曾舉行秘密婚禮，上千名未戴口罩的賓客出席，被罰1萬5000元。(美聯社)
之前布魯克林威廉斯堡的Yetev Lev temple曾舉行秘密婚禮，上千名未戴口罩的賓客出席，被罰1萬5000元。(美聯社)

紐約州新冠疫情持續回溫，州府曾下達命令，要求位於上州基里亞斯喬爾(Kiryas Joel)的一所正統猶太裔教堂會，放棄舉辦大型婚禮；但23日傍晚，仍有上千名猶太人無視州府禁令，沒戴口罩便出席婚禮。

這所位於基里亞斯喬爾的Yetev Lev Synagogue教堂，此前接到州府的「停止與終止」(cease-and-desist)命令，表明除非可限制每座建築物最多容納50人、所有人戴口罩和保持社交距離，否則就必須取消慶祝活動；但目擊者指出，23日傍晚，仍有上千名猶太人進出這所教堂，儘管照片中可看到一名男子在現場向賓客派發口罩，但大多數人仍然未掩蓋鼻口部。

當地Orange郡衛生局發言人表示，他們與州警保持聯繫，並透露有關針對該教堂實施的一系列措施，也由州警所制定，相信州府將允許州警展開執法行動；但至今還不確定執法行動是否已經展開。

該事件已是近來猶太教堂無視州府防疫令，逕自舉行的第二起違反防疫令的大型婚禮事件；不久前，布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamburgh)的Yetev Lev temple被爆出舉行祕密婚禮，吸引上千名未戴口罩的賓客出席；為此市長白思豪(Bill de Blasio)後來也證實確有此事，表示該教堂因違規被罰1萬5000元。

猶太 防疫 紐約州

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