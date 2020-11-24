貧困學生畢業獲高薪 市大勃魯克學院居首

市大勃魯克學院榮登全國大學「2020社會流動指數」排行榜榜首。(取自學校官網)

大學網(CollegeNET)日前公布全國大學「2020社會流動指數」(2020 Social Mobility Index)排行榜，紐約市 立大學(CUNY)勃魯克學院(Baruch College)以「為來自低收入家庭學生提供優質高等教育 ，並使他們畢業後獲得高薪工作」，表現最佳而榮登榜首，還有兩所紐約市大進入前十。

根據大學網的排名報告指出，儘管大學學位對經濟的重要性日益提高，但美國 高中畢業生上大學的比率現在正在下降，而這一比率在過去幾十年都是增長的；自1980年代以來，學費的不斷攀升，逐漸限制可負擔和獲得大學教育的機會。例如，1980年，大學學費平均占美國家庭收入中位數的26％；到2004年，比率已達到56％。

社會流動指數(SMI)排行榜衡量高校以較低的學費為家庭收入低於全國中位數的學生提供教育，並且學生畢業後能夠獲得高薪工作的程度；報告中說，「若具備這些要素，我們的高等教育系統可以扭轉經濟固定的趨勢，推動美國夢的實現，並促進公眾利益。」

今年的「社會流動指數」共對全國1449所高校從學費、經濟背景、畢業率、早期職業薪資和捐贈五個方面做評估，學費和經濟背景占比重最大；榜單前十名被紐約市立大學和加州州立大學包攬，市大皇后學院(Queens College)和亨特學院(Hunter College)分別名列第八、九位；前25名中，大多數席位也被這兩大公立系統大學占據。

皇后學院校長吳華揚(Frank Wu)表示，皇后學院服務紐約人87年，他毫不意外該學院在經濟流動方面所產生的影響在全美大學中名列前茅，「當擁有雄心壯志、才華和創造力的學生們，得到高質量、世界一流水平的師資，他們便成為城市和州的勞動力骨幹。」